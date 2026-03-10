Otoño 2026: Trevelin celebra el cambio de estación en las Cascadas Nant y Fall

El próximo viernes 20 de marzo, el "Pueblo del Molino" se prepara para dar la bienvenida a una de las estaciones más pintorescas de la cordillera. Bajo el lema "Otoño 2026", la Secretaría de Turismo de Trevelin organiza un evento especial en la Reserva Natural Cascadas Nant y Fall, combinando la riqueza del patrimonio cultural con la majestuosidad del paisaje.

Un desfile de raíces y tradiciones

La celebración, que comenzará a las 11:00 hs, tendrá como eje central una muestra de indumentaria de diferentes culturas que han forjado la identidad de la región. Los asistentes podrán disfrutar de una exhibición que recorre las raíces locales a través de:

Indumentaria Gaucha: Reflejando la tradición e historia del campo argentino.

Tejidos e Indumentaria Ancestral: Una muestra de la cultura Mapuche-Tehuelche y su arte textil.

Indumentaria de la Cultura Galesa: Homenajeando a los colonos que marcaron la historia del Valle 16 de Octubre.

El escenario ideal: Cascadas Nant y Fall

Ubicadas sobre la Ruta Nacional 259, a pocos kilómetros del casco urbano de Trevelin, las cascadas ofrecen el marco perfecto para este cambio de estación. El evento invita tanto a vecinos como a turistas a compartir una jornada al aire libre, difundir la identidad cultural de la zona y capturar las primeras postales del otoño patagónico.

La propuesta busca fortalecer el posicionamiento de Trevelin como "Pueblo de Experiencias", destacando su diversidad cultural y sus atractivos naturales.















