Saltó un paredón de madrugada y fue atrapado

Ocurrió hoy en Esquel. Las cámaras de seguridad permitieron la rápida acción de la policía. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Policia del Chubut informó el hecho reportado por la Dirección de Seguridad desde la Unidad Regional Esquel.

 

La Comisaria Seccional Primera recibió un llamado a las 02.59 horas de la madrugada de hoy 10 de marzo, solicitando presencia policial. 

 

En un domicilio de calle Rivadavia, se detectó en el patio a dos masculinos ajenos a su propiedad.

 


Personal policial de Comisaria Primera en conjunto con personal del Mini Comando URE, observó sobre calle 9 de julio, casi Mitre, un masculino debajo de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux.

 


El denunciante posee cámaras de seguridad las cuales captaron el hecho, permitiendo la detención de uno de los jóvenes.

 

SL

 

