Martes 10 de Marzo de 2026
10 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Gobierno del Chubut acerca servicios y asesoramiento a pueblos originarios

El Ministerio de Gobierno inicia un operativo para garantizar el acceso a derechos en comunidades originarias. Vecinos podrán gestionar documentación y realizar consultas previsionales con organismos nacionales y provinciales.
Con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento y servicios del Estado a distintas comunidades, desde este miércoles 11 de marzo el Gobierno del Chubut llevará adelante un nuevo operativo de atención directa en localidades de la región cordillerana.

 

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno y se desarrolla de manera articulada junto a PAMI, RENAPER y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además de la Dirección General de Pueblos Indígenas, área que depende de la cartera provincial.

 

Servicios, inclusión y derechos

 

Durante las jornadas, los vecinos podrán realizar trámites de DNI, gestiones vinculadas a PAMI y recibir asesoramiento sobre el registro de comunidades, fortaleciendo el acceso a la documentación, la identidad y los derechos sociales.

 

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas que impulsa el Gobierno del Chubut para acercar servicios del Estado, promover la inclusión y garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.

 

Cronograma

 

El cronograma del operativo en la zona cordillerana comenzará este miércoles 11 de marzo en la localidad de Epuyén, donde la atención se brindará de 9 a 16 horas en el Punto Digital.

 

Posteriormente, el jueves 12 de marzo las actividades continuarán en Lago Puelo, de 9 a 13 horas en el SUM de la Casa de los Abuelos, y ese mismo día por la tarde el equipo se trasladará a El Hoyo, donde se atenderá de 14 a 16 horas en la Oficina de Desarrollo Social.

 

El operativo concluirá el viernes 13 de marzo en la localidad de El Maitén, donde la jornada de atención se desarrollará de 9 a 16 horas en el CIC, ubicado en calle Pecoraro 42.

 

