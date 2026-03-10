Día del Guitarrista: el legado de Pappo que marcó la historia de la música argentina

Cada 10 de marzo, la Argentina celebra el Día Nacional del Guitarrista. A diferencia de otras efemérides que conmemoran el fallecimiento de los artistas, esta fecha fue elegida para celebrar el nacimiento de Norberto Aníbal Napolitano, ocurrido un día como hoy de 1950 en el barrio porteño de La Paternal. La elección busca subrayar la vigencia de su obra y su rol como formador de la identidad musical del país.

El origen legal del homenaje

La conmemoración tiene un sustento institucional a través de la Ley 26.558, sancionada en 2013. El proyecto, impulsado originalmente por Daniel Filmus, surgió tras la muerte del músico en 2005 y contó con el apoyo de diversas asociaciones de músicos y entidades culturales.

El texto legislativo reconoce a "El Carpo" como uno de los guitarristas más influyentes de la historia argentina. Su mérito principal fue la incorporación sistemática de las estructuras del blues eléctrico y el hard rock al cancionero nacional desde finales de la década de 1960, adaptando géneros internacionales a la identidad local.

Un legado entre el Blues y el Riff

La trayectoria de Pappo es, en esencia, la historia de la guitarra eléctrica en el Cono Sur. Su paso por bandas fundacionales como Los Gatos y Los Abuelos de la Nada fue solo el preludio de sus proyectos más personales:

Pappo’s Blues: Donde consolidó el lenguaje del blues en español.

Riff: La banda con la que marcó un punto de inflexión en el desarrollo del heavy rock regional en la década de 1980.

Su técnica, caracterizada por un uso magistral de la escala pentatónica y un vibrato potente y marcado, lo convirtió en un referente ineludible para las generaciones de músicos que lo sucedieron en las décadas de los 90 y los 2000.

El reconocimiento del "Rey del Blues"

Uno de los hitos más recordados de su carrera ocurrió en 1993, cuando el legendario B.B. King lo invitó a compartir el escenario del Madison Square Garden en Nueva York. En aquella oportunidad, el músico de Mississippi no escatimó en elogios: "Pappo es uno de los mejores guitarristas del mundo, no solo de Argentina", declaró ante la prensa internacional.

Revistas especializadas como Guitar World han destacado históricamente su capacidad para sintetizar el rigor del blues clásico con la agresividad rítmica del hard rock, una combinación que lo llevó a grabar y presentarse con éxito también en Europa.









