15 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

“Me voy a caminar y vuelvo”, dijo pero nunca regresó y hace un año que lo están buscando

A César Calluqueo lo conocen como “Patito”. Tiene 75 años y desde noviembre de 2024 que nada se sabe sobre su paradero. “Hay muchas cosas que se hicieron mal”, dice su hijo. 
Se cumple un año de la desaparición de César Calluqueo, un hombre oriundo de La Pampa que un día salió a caminar de su casa y nunca volvió. Hubo decenas de operativos de búsqueda, una pista en Neuquén pero su paradero sigue siendo un misterio. La familia lo sigue buscando incansablemente y cuestionan la investigación, que ahora dará un giro.

 

Alrededor de las cuatro de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2024, Calluqueo dejó una carta en la mesa para su esposa, quien dormía la siesta. “Me voy a caminar, vuelvo en un rato”, decía. Es algo que hacía todos los días durante una hora. A las 17 ya debía haber regresado, pero eso no sucedió. Y desde entonces nadie sabe nada de él.

 

“Patito”, como le dicen, tiene 75 años y solía repetir el mismo recorrido por la calle Campos, boulevard Brandsen y Vitali, en la ciudad pampeana de General Acha. Cuando se hicieron las 18, su esposa se preocupó y avisó a sus cuatro hijos.

 

César, uno de sus hijos, habló de los rastrillajes que se hicieron desde que comenzaron a buscarlo: "No fueron buenos”, dijo y aseguró que el operativo “se hizo mal desde el principio” porque no se buscó en los puntos correctos.

 

“La información que tenían era mala, pese a que contaban con todos los recursos para hacer una buena búsqueda. El primer día se acercaron bomberos de General Acha y Santa Rosa con drones y cámaras térmicaspero la Policía no les dio lugar”, apuntó.

 

Esta semana, César se reunió con la nueva fiscal del caso, Paula Duscher, quien reemplazó a Juan Bautista Benítez. “Dijo que hay muchas cosas para hacer porque se hicieron mal y que van a hacer una investigación más profunda”, señaló. “Nos dijo que nos va a ayudar, porque la causa estuvo frenada hace tiempo. Aunque primero tiene que armar el equipo de búsqueda”, añadió.

 

Calluqueo vivía con su esposa, Ofelia, que ahora quedó sola. “Con mi mamá hablo todos los días, ella lo lleva, es fuerte. Tiene esperanza”, contó. “Quiero encontrar a mi viejo como sea, para cerrar todo esto. Es agobiante: te acostás pensando y te levantás pensando”.

 

Desde diciembre de 2024, el Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ofrece una recompensa de $4 millones a quien aporte datos determinantes sobre el paradero del jubilado.

 

En mayo de 2025, a seis meses de la desaparición, César recibió un mensaje esperanzador desde Neuquén. "Como siempre compartimos en las redes sociales su foto, nuestros contactos con la expectativa de que alguien lo haya visto. Y ese día se comunicó una persona de Neuquén diciendo que hace unos 20 días lo había visto en la zona de Valentina Sur", contó a LMNeuquén en ese entonces.

 

El hijo del desaparecido contó que el testigo neuquino se lamentó por no haberse podido quedar a brindar más ayuda pero que ahora al haber visto su foto en redes sociales se dio cuenta que se trataba de César Calluqueo.

 

"Le mandé fotos y videos de mi papá y Nicolás me dijo que sí, que era él", afirmó el hombre quien ya tiene pasaje de avión hacia Neuquén y llegará ala ciudad en la mañana de este martes con el plan de recorrer a pie Valentina Sur y la esperanza de encontrar a su papá.

 

Aunque perdió la cuenta de la cantidad de testimonios, nunca obtuvo un dato concreto. “Dije: ‘la p*** madre, no lo pude encontrar’. Y me tuve que volver”, lamentó.

 

 

 

 

 

 

