Hospitales y CAPS de Chubut refuerzan el compromiso con la salud del prematuro

La provincia busca garantizar que todos los bebés prematuros nazcan en establecimientos preparados. La efeméride es clave para sensibilizar a la comunidad y capacitar a los equipos de salud.
Por Redacción Red43

En el marco del trabajo preventivo y de sensibilización que lleva adelante en todo el territorio chubutense; el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud, impulsará una agenda de actividades por la “Semana de la Prematurez” en Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

 

La efeméride se conmemora del 17 al 23 de noviembre, bajo el lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger su futuro”, y las propuestas que se desarrollarán a lo largo de la semana, cuentan con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, a cargo de la doctora Silvina Leiva, y del Departamento Provincial de Perinatología, a cargo del doctor Diego Moguilansky.

 

Atención prenatal, neonatal e infantil, integral y accesible

 

El parto prematuro, definido como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, es la principal causa de mortalidad infantil a nivel mundial. Por este motivo, la Secretaría de Salud del Chubut trabaja de manera sostenida en estrategias de prevención, sensibilización y fortalecimiento de los cuidados durante el embarazo, el período neonatal y la primera infancia.

 

Uno de los principios centrales de la política perinatal es que todos los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer en establecimientos preparados, con equipos entrenados y los recursos necesarios para garantizar una atención oportuna, segura y ajustada a sus necesidades individuales.

 

Se considera prematuros de alto riesgo a los niños que nacen con menos de 32 semanas de edad gestacional o con un peso inferior a 1.500 gramos. Estos bebés requieren cuidados especializados y, con frecuencia, períodos prolongados de internación, lo que hace indispensable brindar acompañamiento y contención continua a sus familias durante todo el proceso.

 

La Secretaría de Salud provincial, a través de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, promueve un modelo de atención integral y accesible, orientado a maximizar el impacto positivo en la salud y el desarrollo a largo plazo. Este enfoque no solo mejora los resultados clínicos inmediatos, sino que sienta las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible.

 

La “Semana de la Prematurez” constituye una oportunidad para reforzar el compromiso con estas líneas de trabajo, capacitar a los equipos de salud, fortalecer la red perinatal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de los recién nacidos prematuros y sus familias.

 

De este modo, Chubut reafirma su voluntad de trabajar articuladamente para ofrecer un entorno de cuidado y apoyo que contribuya al desarrollo saludable de los niños prematuros y a la reducción de la mortalidad infantil en la provincia.



T.B

 

