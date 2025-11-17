17°
Lunes 17 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La gerencia de Aerolíneas Argentina promete a Esquel mantener vuelos de verano pese a la reducción de aeronaves

Se espera el anuncio oficial para confirmar la continuidad del servicio en diciembre, enero y febrero.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la situación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad, confirmando que la aerolínea enfrenta complicaciones que podrían afectar la programación de la temporada alta.

 

 

Taccetta explicó que la empresa tuvo que dar de baja seis aeronaves debido a cuestiones de antigüedad, un factor que ha complicado la disponibilidad de la flota.

 

 

También comento que mantuvo una conversación con el gerente de Aerolíneas Argentinas la semana pasada, quien aseguró que, a pesar de las dificultades, Esquel tendría prioridad en la asignación de vuelos. El intendente expresó su expectativa por el anuncio oficial para continuar con los vuelos durante los meses de diciembre, enero y febrero.

 

 

A pesar de las gestiones y el compromiso de prioridad, el intendente indicó que el sistema de reservas para esos vuelos aún no está activo.. Los pasajes volverán a estar a la venta en cuanto Aerolíneas Argentinas haga el anuncio formal de la continuidad de los vuelos.

 

 

F.P

 

