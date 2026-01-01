Furor por La Trochita: se agotaron los pasajes para la primera salida del año

El inicio de la temporada turística 2026 en Esquel ha superado todas las expectativas. En las últimas horas, se confirmó que los pasajes para la primera salida del año del Viejo Expreso Patagónico, programada para este sábado 3 de enero, se encuentran totalmente agotados.

El histórico tren a vapor, uno de los principales motores del turismo en la región cordillerana, experimentó una demanda masiva apenas se habilitó la venta de tickets. Tanto residentes como turistas se volcaron a la Estación Esquel para asegurar su lugar en el recorrido hacia Nahuel Pan, lo que resultó en el cierre de ventas para la formación de este fin de semana debido a la capacidad colmada.

Próxima salida confirmada

Para aquellos que no lograron obtener su boleto para el debut de la temporada, la administración del servicio informó que la próxima salida confirmada será el martes 6 de enero. Esta nueva fecha representa una excelente oportunidad para quienes visitan la ciudad durante la primera semana del año y desean vivir la experiencia del histórico tren de trocha angosta.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el intenso movimiento turístico que registra la ciudad y el éxito de esta primera convocatoria, se recomienda a los interesados en viajar el próximo martes acercarse a la Estación Esquel con la mayor antelación posible.

Los pasajes para la salida del 6 de enero ya están en consideración y se espera que, al igual que ocurrió con la jornada inaugural, los cupos se completen rápidamente. Cabe recordar que el tren parte habitualmente a las 10:00 horas y ofrece un recorrido cultural único que incluye la visita a la feria de artesanos y el Museo de Culturas Originarias en la comunidad de Nahuel Pan.

F.P