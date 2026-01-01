Verano y naturaleza: Qué hacer ante la picadura de una viuda negra o una yarará

Hábitos preventivos y cuidado personal

Alejandra Sandoval, jefa del Departamento Provincial de Zoonosis, explicó que estos animales suelen buscar refugio en lugares sombríos u ocultos, como piedras, árboles, huecos en paredes y resumideros. Por este motivo, se recomienda evitar caminar descalzo en zonas de campo o fuera de los senderos habilitados. Asimismo, es vital no introducir manos o pies en cuevas, nidos o huecos de árboles sin previa observación.

Dentro del ámbito doméstico y en campamentos, las medidas de higiene son la primera barrera de defensa. Sandoval precisó la importancia de sacudir siempre la ropa y el calzado antes de vestirse, así como la ropa de cama antes de acostarse. Mantener las camas separadas de la pared, observar el piso del baño y cubrir los resumideros con tela metálica son acciones sencillas que reducen drásticamente el riesgo de contacto.

El orden: clave en viviendas y campamentos

El ordenamiento ambiental es esencial para evitar que los animales aniden cerca de las personas. Se aconseja mantener el interior del hogar limpio, libre de malezas en los alrededores y evitar la acumulación de leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda. En el caso de los acampantes, se hace especial hincapié en mantener las carpas cerradas durante todo el día y organizar correctamente las mochilas y bolsas de dormir.

Cómo actuar ante una emergencia

La peligrosidad de una picadura depende de factores como la especie del animal, la cantidad de veneno inoculada y la edad de la persona afectada. Ante un accidente, lo fundamental es acercarse a la brevedad al hospital público más cercano, donde se dispone de los antídotos específicos.

Los especialistas destacan que es de gran utilidad, si es posible, sacar una foto al ejemplar o llevarlo en un envase para que el equipo de salud pueda orientar el tratamiento con mayor precisión.

Mitos y errores comunes en los primeros auxilios

Desde Zoonosis se aprovechó para desmitificar prácticas populares que pueden ser perjudiciales. En caso de picadura o mordedura:

NO realizar torniquetes.

NO aplicar remedios caseros.

NO succionar la herida para intentar extraer el veneno.

NO realizar cortes ni incisiones.

NO beber bebidas alcohólicas.

Guía para identificar las especies de importancia sanitaria

Para una mejor prevención, es necesario conocer las características de los ejemplares que habitan en la provincia: