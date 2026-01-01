Verano y naturaleza: Qué hacer ante la picadura de una viuda negra o una yarará

Hábitos preventivos y cuidado personal
Alejandra Sandoval, jefa del Departamento Provincial de Zoonosis, explicó que estos animales suelen buscar refugio en lugares sombríos u ocultos, como piedras, árboles, huecos en paredes y resumideros. Por este motivo, se recomienda evitar caminar descalzo en zonas de campo o fuera de los senderos habilitados. Asimismo, es vital no introducir manos o pies en cuevas, nidos o huecos de árboles sin previa observación.
Dentro del ámbito doméstico y en campamentos, las medidas de higiene son la primera barrera de defensa. Sandoval precisó la importancia de sacudir siempre la ropa y el calzado antes de vestirse, así como la ropa de cama antes de acostarse. Mantener las camas separadas de la pared, observar el piso del baño y cubrir los resumideros con tela metálica son acciones sencillas que reducen drásticamente el riesgo de contacto.
El orden: clave en viviendas y campamentos
El ordenamiento ambiental es esencial para evitar que los animales aniden cerca de las personas. Se aconseja mantener el interior del hogar limpio, libre de malezas en los alrededores y evitar la acumulación de leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda. En el caso de los acampantes, se hace especial hincapié en mantener las carpas cerradas durante todo el día y organizar correctamente las mochilas y bolsas de dormir.
Cómo actuar ante una emergencia
La peligrosidad de una picadura depende de factores como la especie del animal, la cantidad de veneno inoculada y la edad de la persona afectada. Ante un accidente, lo fundamental es acercarse a la brevedad al hospital público más cercano, donde se dispone de los antídotos específicos.
Los especialistas destacan que es de gran utilidad, si es posible, sacar una foto al ejemplar o llevarlo en un envase para que el equipo de salud pueda orientar el tratamiento con mayor precisión.
Mitos y errores comunes en los primeros auxilios
Desde Zoonosis se aprovechó para desmitificar prácticas populares que pueden ser perjudiciales. En caso de picadura o mordedura:
-
NO realizar torniquetes.
-
NO aplicar remedios caseros.
-
NO succionar la herida para intentar extraer el veneno.
-
NO realizar cortes ni incisiones.
-
NO beber bebidas alcohólicas.
Guía para identificar las especies de importancia sanitaria
Para una mejor prevención, es necesario conocer las características de los ejemplares que habitan en la provincia:
-
Alacranes: En nuestra región su picadura es dolorosa pero no requiere antídoto. Son de color marrón claro, miden entre 3 y 6 cm, y poseen un aguijón al final de su cuerpo.
-
Yarará Ñata: Es una serpiente que no suele superar los 70 cm de largo. Se caracteriza por tener la nariz hacia arriba y dibujos de cuadrículas castaño oscuro sobre un fondo claro en su dorso.
-
Viuda Negra: Una araña pequeña (similar a un garbanzo), de color negro satinado con manchas rojas o anaranjadas en su abdomen globoso.