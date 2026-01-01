Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local

La localidad de Gualjaina continúa trabajando firmemente en su posicionamiento como destino turístico emergente de la provincia de Chubut. En esta oportunidad, la apuesta se centra en la celebración de la 4° edición del Festival del Jinete y el Folclore, un evento que se desarrollará del 14 al 18 de enero de 2026 con cinco jornadas a pleno, integrando tradición, cultura, turismo y producción local en plena temporada estival.

El festival, que ha ganado relevancia en el calendario regional, busca no solo poner en valor las tradiciones rurales y el talento de los artistas folclóricos, sino también atraer a turistas que buscan experiencias auténticas en contacto con el paisaje característico del valle.

Cultura, destreza y gastronomía

Durante el desarrollo del evento, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye:

Competencias de jineteada : Con la participación de destacados jinetes de la región, brindando un espectáculo de destreza criolla.

Escenario folclórico : Presentaciones de músicos y grupos de danzas locales y provinciales que le pondrán ritmo a las jornadas.

Feria de artesanos y productores : Un espacio dedicado a la venta de productos regionales y manufacturas locales.

Oferta gastronómica: Los visitantes podrán degustar comidas típicas, con el asado como principal protagonista, reforzando la identidad culinaria de la zona.

Un destino con proyección

El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, subrayó que este tipo de festividades son claves para que la localidad se consolide dentro del circuito turístico del noroeste chubutense. Al estar ubicada en cercanías del Área Natural Protegida Piedra Parada, Gualjaina busca complementar su oferta de turismo aventura con eventos culturales que inviten al pernocte y al consumo local.

Con una ocupación que se espera sea alta para este fin de semana, el municipio y las organizaciones locales han coordinado esfuerzos para garantizar servicios de calidad, reafirmando que el festival es una oportunidad única para mostrar la hospitalidad y los atractivos de Gualjaina al resto del país.

F.P