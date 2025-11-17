Instalan un sistema fotovoltaico en Lago Puelo para garantizar el monitoreo ante cortes de energía

Reafirmando el compromiso con una provincia más sustentable, moderna y equitativa, donde la innovación y el cuidado del ambiente van de la mano, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres llevó adelante, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 3600 watts en el Centro de Monitoreo del Parque Nacional Lago Puelo.

Se trata de un sistema que garantiza el abastecimiento energético del edificio en caso de cortes eléctricos, asegurando la continuidad de sus funciones críticas como centro de monitoreo y faro de conservación.

La instalación se realizó a través del Programa de Energías Limpias para Hogares y Comunidades Vulnerables (PELHCOV), en respuesta a una solicitud de la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de optimizar su uso en un punto estratégico para la atención de emergencias.

El nuevo sistema fue colocado en el edificio del Departamento de Servicios Generales, donde operan la Brigada de Incendios Forestales, la Sala de Situación y el Centro de Monitoreo del parque, integrando ciencia, tecnología y desarrollo territorial, y abriendo nuevas oportunidades para la transición energética en todo el territorio chubutense.

Autonomía energética

Con esta incorporación, el Parque Nacional Lago Puelo se convierte en el único centro de monitoreo del Chubut con autonomía energética, una característica clave para garantizar su operatividad frente a emergencias climáticas o incendios forestales.

En este sentido, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología indicaron que se brinda acompañamiento técnico y estratégico a esta iniciativa, con el objetivo de impulsar soluciones energéticas adaptadas a las características del territorio, fomentando la investigación aplicada y la transferencia de conocimientos al sector productivo y social.



T.B