Fuerte temporal de viento: actualizan alerta con ráfagas que rozan los 140 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes 17 de noviembre el alerta naranja por vientos para gran parte de la región chubutense, luego del aviso emitido ayer. La actualización indica que las condiciones se intensificarán durante la jornada, con velocidades que variarán según el sector.

El nivel naranja anticipa vientos sostenidos entre 60 y 90 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o superar los 140 km/h, lo que implica un riesgo meteorológico importante. En áreas bajo alerta amarilla, se esperan valores algo menores: 30 a 60 km/h, con ráfagas entre 75 y 90 km/h.

Además, el SMN mantiene un alerta por lluvias de nivel amarillo, con acumulados previstos entre 10 y 25 mm.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo. Para más datos y medidas de prevención, se puede consultar la plataforma del SMN.

R.G.