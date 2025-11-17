16°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #EsquelChubut
17 de Noviembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Fuerte temporal de viento: actualizan alerta con ráfagas que rozan los 140 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el alerta y advirtió que hoy se esperan vientos sostenidos de 60 a 90 km/h, con ráfagas que podrían superar los 140 km/h según la zona. También se prevén lluvias de 10 a 25 mm. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes 17 de noviembre el alerta naranja por vientos para gran parte de la región chubutense, luego del aviso emitido ayer. La actualización indica que las condiciones se intensificarán durante la jornada, con velocidades que variarán según el sector.

 

El nivel naranja anticipa vientos sostenidos entre 60 y 90 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o superar los 140 km/h, lo que implica un riesgo meteorológico importante. En áreas bajo alerta amarilla, se esperan valores algo menores: 30 a 60 km/h, con ráfagas entre 75 y 90 km/h.

 

Además, el SMN mantiene un alerta por lluvias de nivel amarillo, con acumulados previstos entre 10 y 25 mm.

 

Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo. Para más datos y medidas de prevención, se puede consultar la plataforma del SMN.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
3
 Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz
4
 Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel
5
 Torres recorrió obras turísticas en Esquel
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -