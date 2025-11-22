22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 22 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad climaEsquelChubut
22 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Sábado ideal para disfrutar al aire libre. Clima agradable en Esquel

Se espera una jornada con cielo mayormente soleado hasta mediodía, luego posible nubosidad en ascenso. La máxima rondará los 26 °C y la mínima los 8 °C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para este sábado en Esquel, se anticipa un día con cielo generalmente con nubosidad dispersa, especialmente hacia la tarde, momento en el que los intervalos de nubes se harán más frecuentes. 

 

La temperatura mínima estará alrededor de los 8 °C, mientras que la máxima rondará los 26 °C, lo que indica un ascenso térmico significativo frente al amanecer.  El viento soplará en dirección sudoeste, con velocidades moderadas, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante la mañana. 

 

La humedad relativa se espera bastante baja en horas centrales, cerca del 30 %, lo que acentuará la sensación de sequedad a medida que suba la temperatura. 

 

En resumen, será un día ideal para actividades al aire libre durante la mañana y parte de la tarde, gracias al buen clima y temperaturas agradables. Aún así, conviene llevar abrigo ligero para el inicio del día, cuando la mínima es fresca.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
2
 Alicia Vallejos QEPD
3
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
4
 Una oficial de policía jugó al pool con el uniforme y la suspendieron por “conducta indecorosa”
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -