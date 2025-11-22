Sábado ideal para disfrutar al aire libre. Clima agradable en Esquel

Para este sábado en Esquel, se anticipa un día con cielo generalmente con nubosidad dispersa, especialmente hacia la tarde, momento en el que los intervalos de nubes se harán más frecuentes.

La temperatura mínima estará alrededor de los 8 °C, mientras que la máxima rondará los 26 °C, lo que indica un ascenso térmico significativo frente al amanecer. El viento soplará en dirección sudoeste, con velocidades moderadas, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante la mañana.

La humedad relativa se espera bastante baja en horas centrales, cerca del 30 %, lo que acentuará la sensación de sequedad a medida que suba la temperatura.

En resumen, será un día ideal para actividades al aire libre durante la mañana y parte de la tarde, gracias al buen clima y temperaturas agradables. Aún así, conviene llevar abrigo ligero para el inicio del día, cuando la mínima es fresca.

E.B.W.