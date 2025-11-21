22°
Jornada recreativa para residentes del Hogar Pedro Dettori en el Parque Municipal de Rawson

Adultos mayores del Hogar Pedro Dettori disfrutaron una salida recreativa en Rawson por el Día de la Enfermería, con actividades al aire libre y la participación de autoridades y trabajadores del cuidado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Residentes del Hogar Pedro Dettori de Trelew participaron este viernes de una jornada recreativa en el Parque Recreativo Municipal de Rawson, organizada en el marco del Día de la Enfermería. La propuesta, impulsada por el equipo del hogar con apoyo del Gobierno provincial, buscó promover la vida social y el disfrute al aire libre de las personas mayores.

 

La actividad incluyó juegos, caminatas y dinámicas grupales pensadas para favorecer el bienestar físico y emocional. Durante la jornada, los residentes recibieron la visita del gobernador Ignacio Torres, quien se sumó a compartir parte de las actividades y saludó personalmente a los adultos mayores. El mandatario destacó la importancia de sostener espacios que fortalezcan la vida social y el acompañamiento cotidiano en instituciones de larga estadía.

 

El Hogar Pedro Dettori, con 57 años de trayectoria, aloja actualmente a 42 personas mayores de diferentes localidades de la región. Su trabajo se basa en un cuidado integral que incluye atención permanente, acompañamiento profesional y propuestas recreativas destinadas a promover una vejez activa y con derechos.

 

La directora de la institución, Mónica Soto, enfermera de profesión, expresó su alegría por la jornada y valoró el respaldo recibido para sostener actividades que mejoren la calidad de vida de los residentes. También destacó el compromiso del equipo de enfermería, integrado por 14 profesionales que brindan atención cercana y especializada.

 

El encuentro concluyó en un clima de participación y cercanía, reforzando el vínculo entre los residentes, el personal del hogar y la comunidad que acompaña su labor desde hace más de cinco décadas.

 

 

 

E.B.W.

 

