Increíble fiesta del fútbol infantil en el Torneo Sanmartinianito

La localidad de José de San Martín vive a pleno la fiesta de la cuarta edición del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil donde los peques demuestran sus habilidades. Claro que dicho torneo es observado por Marcelo Valencia, captador de la CAI de Comodoro y por ende, los encuentros son de mucho nivel.

En la tarde de hoy se llevarán a cabo los encuentros semifinales de cada una de las categorías, de un torneo que está organizado por la Secretaría de Deportes de José de San Martín.

Compartimos algunas imágenes de la primera jornada.