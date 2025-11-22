22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 22 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportestorneo sanmartinianitogaleria de fotos
22 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Increíble fiesta del fútbol infantil en el Torneo Sanmartinianito

Hoy se juegan las semifinales. Galería de fotos de un torneo que quedará en el recuerdo
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de José de San Martín vive a pleno la fiesta de la cuarta edición del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil donde los peques demuestran sus habilidades. Claro que dicho torneo es observado por Marcelo Valencia, captador de la CAI de Comodoro y por ende, los encuentros son de mucho nivel.

 

En la tarde de hoy se llevarán a cabo los encuentros semifinales de cada una de las categorías, de un torneo que está organizado por la Secretaría de Deportes de José de San Martín.

 

Compartimos algunas imágenes de la primera jornada.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
2
 Alicia Vallejos QEPD
3
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
4
 Una oficial de policía jugó al pool con el uniforme y la suspendieron por “conducta indecorosa”
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -