Se corre en Gualjaina el Cross Country “Las Lomas”, tributo a Coco Muñoz

Este domingo 23 de noviembre, la localidad de Gualjaina celebrará una fecha muy especial: la primera edición del Cross Country “Las Lomas”, competencia organizada para rendir homenaje a su atleta más ilustre, Eulalio “Coco” Muñoz, fondista olímpico nacido en este pueblo.

La carrera se desarrollará en el circuito “Las Lomas”, un hermoso recorrido ubicado en las partes altas de Gualjaina, que forma parte del trazado habitual de competiciones de mountain bike. Según los organizadores, alrededor del 70 % del recorrido se comparte con esa modalidad.

Se ofrecerán dos distancias para adultos: 12 km, para quienes compiten de forma más exigente, y 5 km, para participantes recreativos. También habrá una prueba para niños, gratuita, que cubrirá distintas distancias según las edades, desde los más pequeños (2 años) hasta los 13 años.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Deportes de Gualjaina, con el apoyo de la escuela de atletismo local bajo la coordinación del profesor Rodrigo Espinosa.

Un aspecto clave de la competencia es su espíritu de celebración y comunidad: no sólo se trata de correr, sino de generar una verdadera fiesta deportiva para recordar a “Coco” y fortalecer el vínculo entre la juventud y el atletismo. “Queremos compartir y mantener vivo el espíritu olímpico”, declaró Espinosa.

Además, participarán figuras destacadas del atletismo: entre los invitados está Rodrigo Peláez, entrenador de Muñoz, y se ha extendido la invitación a otros atletas olímpicos como Leo Price.

El homenaje a Coco Muñoz también tiene un valor simbólico para el pueblo: emerge como un reconocimiento a su humildad, su compromiso con sus raíces y su trayectoria, tras haber llegado a ser corredor olímpico.

Para inscribirse, hay un formulario de Google donde los interesados pueden elegir si quieren correr en modo competitivo o participativo. Además, pueden solicitar más información al teléfono 2945 547031.

E.B.W.