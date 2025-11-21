22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Coco MuñozGualjainaChubutCross CountryLas Lomas
21 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Se corre en Gualjaina el Cross Country “Las Lomas”, tributo a Coco Muñoz

Este domingo se correrá por primera vez el Cross Country “Las Lomas”, con categorías competitivas, participativas e infantiles, en un homenaje especial al fondista olímpico Eulalio “Coco” Muñoz.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 23 de noviembre, la localidad de Gualjaina celebrará una fecha muy especial: la primera edición del Cross Country “Las Lomas”, competencia organizada para rendir homenaje a su atleta más ilustre, Eulalio “Coco” Muñoz, fondista olímpico nacido en este pueblo.

 

La carrera se desarrollará en el circuito “Las Lomas”, un hermoso recorrido ubicado en las partes altas de Gualjaina, que forma parte del trazado habitual de competiciones de mountain bike. Según los organizadores, alrededor del 70 % del recorrido se comparte con esa modalidad.

 

Se ofrecerán dos distancias para adultos: 12 km, para quienes compiten de forma más exigente, y 5 km, para participantes recreativos. También habrá una prueba para niños, gratuita, que cubrirá distintas distancias según las edades, desde los más pequeños (2 años) hasta los 13 años.

 

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Deportes de Gualjaina, con el apoyo de la escuela de atletismo local bajo la coordinación del profesor Rodrigo Espinosa.

 

Un aspecto clave de la competencia es su espíritu de celebración y comunidad: no sólo se trata de correr, sino de generar una verdadera fiesta deportiva para recordar a “Coco” y fortalecer el vínculo entre la juventud y el atletismo. “Queremos compartir y mantener vivo el espíritu olímpico”, declaró Espinosa. 

 

Además, participarán figuras destacadas del atletismo: entre los invitados está Rodrigo Peláez, entrenador de Muñoz, y se ha extendido la invitación a otros atletas olímpicos como Leo Price

 

El homenaje a Coco Muñoz también tiene un valor simbólico para el pueblo: emerge como un reconocimiento a su humildad, su compromiso con sus raíces y su trayectoria, tras haber llegado a ser corredor olímpico.

 

Para inscribirse, hay un formulario de Google donde los interesados pueden elegir si quieren correr en modo competitivo o participativo. Además, pueden solicitar más información al teléfono 2945 547031.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
2
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
3
 Una oficial de policía jugó al pool con el uniforme y la suspendieron por “conducta indecorosa”
4
 Fue a hacerse un implante dental y algo salió mal: lo sacaron muerto del quirófano
5
 La Policía del Chubut realizó un simulacro de crisis para capacitar a negociadores
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
4
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -