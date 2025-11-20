30 equipos participarán este fin de semana en el Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil

Todo listo para la cuarta edición del Torneo de Fútbol Infantil más convocante del Departamento Tehuelches. Todo listo para que mañana arranque la cuarta edición del Torneo Sanmartinianito donde jugarán un total de 30 equipos, divididos en cuatro categorías de varones y dos de mujeres.

Todo listo para que empiece a rodar la pelota y que los peques se llenen de felicidad.

Se jugarán un total de 54 partidos, desde mañana viernes y hasta el domingo inclusive, todos estos encuentros en el Gimnasio Municipal.

El torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil está organizado por la Secretaría de deportes de esa localidad y tomará parte equipos de Gobernador Costa, Tecka, Paso de Indios, Comodoro Rivadavia, Rio Pico, Esquel y los elencos locales de José de San Martín.

Las categorías que están incluidas dentro de este torneo de fútbol infantil son, en la rama masculina, la 2019/20; 2017/18; 2015/16 y 2014 (pura). En tanto habrá dos categorías de mujeres: 2009/10/11 y 2012/13.

Siempre vale la pena viajar, aunque los costos sean demasiado elevados. Competir, conocer otros lugares y sobre todo hacerse de amigos, con rivales ocasionales; son algunos de los valores que se encuentran dentro del deporte y el fútbol infantil es parte de la vida misma. Una fiesta para todos. Eterno aprendizaje.

Los equipos que tomarán parte de este toreo son de Costanera Sur de José de San Martín, la CAI de Comodoro Rivadavia, El Tanque de Tecka, Fútbol Club Paso de Indios, Titanes de Gobernador Costa, Escuela Municipal de Rio Pico, Las Leonas de Rio Pico, la Escuela Municipal de Gobernador Costa, Juventud Unida de Gobernador Costa, además de los equipos esquelenses de Cebollitas y 28 de junio.

Sin dudas que el Torneo de Fútbol Infantil Sanmartinianito es el más convocante del Departamento Tehuelches y, poco a poco, se convierte en uno de los torneos deseados por todos los peques y sus entrenadores.

Hay que tener en cuenta que ese fin de semana será un extra largo turístico, ya que al viernes 21 (feriado turístico nacional) se le suma al del lunes 24, tras el corrimiento del 20 de noviembre por el día de la soberanía.

Por ende, será un muy lindo fin de semana para que todos los peques y las familias del fútbol infantil se acerquen a esta histórica localidad.

Como dato importante, debemos señalar que estará presente el captador la CAI de Comodoro Rivadavia Marcelo Valencia, quien observará el desempeño de cada uno de los peques.

El Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil entregará premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos clasificados.

Además, estará en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

Por otra parte, estará en simultáneo trabajando el Registro Civil Móvil de la provincia en el mismo gimnasio municipal para realizar todo tipo de trámite.

Los interesados podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, actualizaciones y rectificaciones, entre otros servicios habituales del Registro Civil.