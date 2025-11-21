Nadadores de Trevelin rumbo al último provincial del año

Una delegación compuesta por 24 jóvenes nadadores de Trevelin, acompañada por tres profesores, partió esta mañana hacia Rawson para participar en la última fecha del Torneo Provincial de Natación fiscalizado por la Federación de Natación de Chubut (FeNaCh). Este encuentro representa el cierre de la temporada y un importante desafío para los deportistas trevelinenses.

En la despedida hacia la costa, se contó con el acompañamiento del intendente Héctor “Cano” Ingram y del secretario de Deportes y Recreación, Carlos Sainz, quienes destacaron el esfuerzo realizado para garantizar la presencia del equipo en esta instancia clave. Desde la Secretaría se subrayó la importancia del apoyo municipal para sostener el crecimiento deportivo de niños y jóvenes de la comunidad.

La participación en este certamen fue posible gracias al aporte del Fondo de Desarrollo Deportivo (FDD), que facilitó la logística necesaria para que el equipo represente a Trevelin en el cierre del calendario provincial y al apoyo de las familias de los integrantes del Equipo de Natación.

Con entusiasmo y expectativas renovadas, los nadadores ya se encuentran rumbo a Rawson para vivir una nueva experiencia competitiva y seguir consolidando su desarrollo deportivo.

E.B.W.