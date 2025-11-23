22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 23 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales ChubutrawsonRed43
23 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Incendio destruye un remis en Rawson

El hecho ocurrió en el barrio Gregorio Mayo durante la madrugada; el Cuerpo de Bomberos Voluntarios logró controlar las llamas sin que se registraran heridos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la madrugada del domingo 23, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rawson fue alertado por personal de la Comisaría local sobre un presunto incendio de un automóvil en el barrio Gregorio Mayo.

 

El siniestro tuvo lugar en Catamarca al 200, donde las unidades de ataque rápido (móvil 7 y 10) se trasladaron de inmediato para controlar y extinguir las llamas.

 

Al llegar, los bomberos constataron que un Nissan Sentra, utilizado para el transporte de pasajeros, estaba completamente envuelto en fuego, provocando daños totales. La conductora relató que, tras finalizar un viaje, comenzó a percibir humo y fuego en el motor. El sistema de cierre centralizado bloqueó las puertas, por lo que una persona que se encontraba en el lugar la asistió para salir del vehículo.

 

Más tarde, el móvil 6 llegó al lugar para tomar fotografías y recopilar información necesaria para el informe oficial.

 

Según el parte de los Bomberos, la intervención concluyó sin personas lesionadas.

 

 

Fotografía y fuente: Jornada

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Innovación para frenar la tucura
2
 El Gardelito de la laguna La Zeta
3
 Tejo, encuentros y comunidad: el barrio 28 de Junio sigue creciendo
4
 Continúa el buen clima en Esquel
5
 Monteoliva y Presti asumirán Seguridad y Defensa tras la salida de Bullrich y Petri
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -