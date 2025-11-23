Incendio destruye un remis en Rawson

En la madrugada del domingo 23, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rawson fue alertado por personal de la Comisaría local sobre un presunto incendio de un automóvil en el barrio Gregorio Mayo.

El siniestro tuvo lugar en Catamarca al 200, donde las unidades de ataque rápido (móvil 7 y 10) se trasladaron de inmediato para controlar y extinguir las llamas.

Al llegar, los bomberos constataron que un Nissan Sentra, utilizado para el transporte de pasajeros, estaba completamente envuelto en fuego, provocando daños totales. La conductora relató que, tras finalizar un viaje, comenzó a percibir humo y fuego en el motor. El sistema de cierre centralizado bloqueó las puertas, por lo que una persona que se encontraba en el lugar la asistió para salir del vehículo.

Más tarde, el móvil 6 llegó al lugar para tomar fotografías y recopilar información necesaria para el informe oficial.

Según el parte de los Bomberos, la intervención concluyó sin personas lesionadas.

Fotografía y fuente: Jornada

R.G.