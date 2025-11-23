22°
23 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Argentina se abstiene de firmar la declaración final del G20 2025

El país alegó falta de consenso y diferencias geopolíticas, además de cuestionar el enfoque sobre Medio Oriente incluido en el documento final de la cumbre en Johannesburgo.
La Argentina confirmó este sábado que no firmó la declaración final de la Cumbre del G20 2025, realizada en Johannesburgo. Según Cancillería, la decisión se debe a un “quiebre de las reglas de consenso” y a “diferencias sustantivas” en cuestiones geopolíticas reflejadas en el texto.

 

El gobierno explicó que preservar las normas de consenso es “fundamento de la legitimidad” de las decisiones del foro y lamentó que se aprobara el documento sin la aprobación de todos los miembros. Además, se criticó la postura del documento respecto al conflicto en Medio Oriente, por considerarla parcial y omitir causas estructurales esenciales para un proceso de paz equilibrado.

 

Durante su discurso en la cumbre, Argentina subrayó que la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad requieren un sistema global basado en reglas claras, disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada. También destacó la importancia de la estabilidad, la educación, la tecnología y la inversión privada para promover el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo sostenible.

 

 

