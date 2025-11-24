22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 24 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
24 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Educación realizó Encuentro Provincial de Supervisoras de Nivel Inicial

Fue en Playa Unión y se trató de una capacitación que reunió a representantes de todas las regiones educativas de la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Ministerio de Educación del Chubut, a través de la Supervisión Técnica General de Nivel Inicial, llevó a cabo días pasados el Encuentro Provincial de Supervisoras. 

 

 

Las jornadas se desarrollaron en las instalaciones del Albergue Estudiantil N° 5009 de Playa Unión y tuvieron como objetivo central fortalecer la autoridad pedagógica del rol supervisor.

 

 

La apertura del encuentro, contó con la presencia de la subsecretaria de Instituciones Educativas Adriana Di Sarli, además de autoridades ministeriales y del equipo de la Supervisión Técnica General de Educación Inicial (STGEI). Esta acción se enmarca en una línea de trabajo sostenida que concibe al rol supervisor como una construcción de aprendizaje colectivo.

 

 

El encuentro buscó fundamentalmente promover acciones tendientes a esa construcción, habilitando el diálogo y la retroalimentación entre los equipos supervisivos regionales.

 

 

Sistematización de experiencias y análisis de datos

 

 

Durante la primera jornada, las supervisoras de las distintas regiones presentaron los avances y la evaluación de sus Proyectos Educativos de Supervisión (PES).

 

 

Posteriormente, la agenda propuso un espacio de análisis y reflexión sobre los datos arrojados por el instrumento “la asistencia como factor de impacto”; vinculándolo con la Circular Técnica Nº 03/25 sobre “La asistencia, indicador de trayectorias sostenidas y de escuelas que cuidan”. 

 

 

El segundo día se centró en el impacto y la evaluación de los nuevos cargos otorgados a las escuelas de Nivel Inicial y se trabajó intensamente en el análisis de casos. Cada región seleccionó una situación problemática del ciclo lectivo para sistematizar el diagnóstico, las intervenciones y los resultados, compartiendo luego sus apreciaciones en un ejercicio de apreciación crítica centrado en la intervención supervisiva.

 

 

Construcción de una memoria pedagógica provincial

 

 

Como cierre de las intensas jornadas de trabajo, se propuso a los equipos recuperar las intervenciones más potentes identificadas durante el análisis de casos. A partir de allí, elaboraron un Decálogo que sintetiza los principios fundamentales para el ejercicio efectivo del rol supervisor.

 

 

Estas producciones, junto con la sistematización de las experiencias, se reunieron con el fin de conformar un porfolio del Nivel Inicial a escala provincial, generando así una memoria pedagógica que recupera el trayecto formativo. A cada región se le entregó una carpeta para organizar este material, y el encuentro finalizó con una instancia de evaluación y cierre a cargo de los capacitadores Sandra Sánchez y Néstor Zorzoli, quienes participaron de manera virtual.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “El Cedro” celebra un año de su patio en Esquel
2
 Alerta amarilla por altas temperaturas en nuestra región
3
 La morosidad de los hogares argentinos alcanzó un récord histórico
4
 Declaración de Ernesto Clarens: nuevos detalles en el juicio por la Causa Cuadernos
5
 El fin de semana "más exitoso de la historia"
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -