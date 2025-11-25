Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería

El inicio de semana también demandó intervenciones de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con un principio de incendio en una panadería lindera al cuartel y un accidente en pleno centro.

Principio de incendio en una panadería: un horno olvidado

Pasadas las 14.30, un vecino se acercó directamente al cuartel para informar que desde la panadería de la esquina salía una gran cantidad de humo.

Al llegar, los Bomberos se encontraron con el propietario, quien explicó que un horno había quedado encendido con pan en su interior, lo que provocó el incendio del equipo.

No hubo personas lesionadas ni daños mayores.

Accidente en San Martín y Paso

A las 18:50, se despachó la unidad de rescate por un choque entre una moto y un auto en avenida San Martín y calle Paso.

El motociclista presentaba una lesión en la rodilla izquierda y fue asistido inicialmente por una enfermera que pasaba por el lugar. Tras ser evaluado por personal del hospital, decidió no ser trasladado.

O.P.