Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque

En una misma jornada los Bomberos tuvieron que intervenir por un auto fuera de control, varias denuncias por humo que terminaron siendo asados y un segundo siniestro vial.
Por Redacción Red43

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón tuvieron una jornada particularmente activa este sábado 22 de noviembre, con intervenciones desde la madrugada y en diferentes puntos de la localidad. Los hechos incluyeron dos accidentes de tránsito y al menos tres salidas por quemas que, finalmente, resultaron ser asados o situaciones controladas.

 

Accidente en Av. San Martín Sur: un herido trasladado al hospital

Cerca de las 7 de la mañana, una dotación acudió a un accidente en avenida San Martín Sur. Al llegar, encontraron un vehículo sobre el boulevard y tres ocupantes, uno de los cuales fue trasladado al hospital para su atención. Policía y personal de Salud trabajaron en el lugar.

 

 

Tres salidas por humo en zona sur, barrio Usina y barrio Esperanza

 

A lo largo de la mañana, se registraron tres alertas por presuntas quemas:

 

  • Zona sur, detrás del matadero: la unidad logró llegar al sitio, donde se constató que se trataba de un asado. Se dio aviso al SPLIF y la dotación regresó al cuartel.

     

  • Barrio Usina, Callejón Emiliano Pérez: nuevamente una presunta quema que terminó siendo otro asado al aire libre. Se tomaron datos y se retiró el personal.

     

  • Barrio Esperanza: vecinos reportaron “quema de cables”, pero al arribar se trataba de otra situación doméstica vinculada a la comunidad gitana. Policía también se hizo presente.

     

Accidente en Rivadavia y Dorrego

 

En horas cercanas a la noche, una dotación que circulaba por avenida Rivadavia y Dorrego se topó con un nuevo accidente entre una moto y un vehículo. Las personas involucradas ya habían sido trasladadas y la escena se encontraba a cargo de Criminalística.
Bomberos aclaró que no recibió aviso oficial del hecho por parte del 911 o de Policía.

 

 

 

O.P.

 

