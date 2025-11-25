Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón tuvieron una jornada particularmente activa este sábado 22 de noviembre, con intervenciones desde la madrugada y en diferentes puntos de la localidad. Los hechos incluyeron dos accidentes de tránsito y al menos tres salidas por quemas que, finalmente, resultaron ser asados o situaciones controladas.

Accidente en Av. San Martín Sur: un herido trasladado al hospital

Cerca de las 7 de la mañana, una dotación acudió a un accidente en avenida San Martín Sur. Al llegar, encontraron un vehículo sobre el boulevard y tres ocupantes, uno de los cuales fue trasladado al hospital para su atención. Policía y personal de Salud trabajaron en el lugar.

Tres salidas por humo en zona sur, barrio Usina y barrio Esperanza

A lo largo de la mañana, se registraron tres alertas por presuntas quemas:

Zona sur, detrás del matadero: la unidad logró llegar al sitio, donde se constató que se trataba de un asado. Se dio aviso al SPLIF y la dotación regresó al cuartel.

Barrio Usina, Callejón Emiliano Pérez: nuevamente una presunta quema que terminó siendo otro asado al aire libre. Se tomaron datos y se retiró el personal.

Barrio Esperanza: vecinos reportaron “quema de cables”, pero al arribar se trataba de otra situación doméstica vinculada a la comunidad gitana. Policía también se hizo presente.

Accidente en Rivadavia y Dorrego

En horas cercanas a la noche, una dotación que circulaba por avenida Rivadavia y Dorrego se topó con un nuevo accidente entre una moto y un vehículo. Las personas involucradas ya habían sido trasladadas y la escena se encontraba a cargo de Criminalística.

Bomberos aclaró que no recibió aviso oficial del hecho por parte del 911 o de Policía.

O.P.