Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Domingo con rescate en Cerro Amigo e intervenciones por quemas y riesgos eléctricos

Un herido en Cerro Amigo, cables en riesgo y varias quemas menores marcaron la tarde del domingo.
El domingo 23 de noviembre también exigió una fuerte presencia de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con salidas por montaña, seguridad eléctrica y quemas en distintos barrios.

 

Rescate en Cerro Amigo: turista con presunta luxación de rodilla

 

Cerca de las 13 horas, se informó una persona lesionada en Cerro Amigo.
Al arribar, la víctima ya había sido extricada por los guías del área. Bomberos realizó la evaluación inicial y, ante la presunta luxación de rodilla, se procedió al descenso controlado hasta el ingreso de la reserva, donde fue trasladada al hospital.

 

Cables en contacto con ramas

 

Poco después de las 15 hs, una dotación se desplazó hacia calle Andén y Hube por cables tocando ramas. Se convocó a personal de EdERSA, que trabajó en el lugar para evitar riesgos.

 

 

Quema de plásticos en un fogón interno

 

En calle Cacique Linares al 900, los vecinos alertaron sobre humo sospechoso. Al llegar, los Bomberos confirmaron que se trataba de plásticos quemados dentro de un fogón interior de la vivienda.
Bomberos remarcó la importancia de la alerta temprana de la comunidad.

 

Quema de residuos vegetales en barrio Terminal

 

Alrededor de las 20 horas, un móvil acudió detrás del polideportivo municipal por una quema de restos vegetales. La situación fue controlada sin complicaciones.

 

 

 

O.P.

 

