22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
25 de Noviembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Una pelea a los tiros entre vecinos con final insólito: un nene de 7 años herido por su tía

Fue una pelea donde abundaron los disparos. En la confusión, la mujer hirió de un balazo al niño. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y fue detenida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un nene de 7 años resultó herido de bala durante una discusión vecinal en el partido bonaerense de Tigre y la Policía detuvo a su tía, una joven de 25 años, acusada del delito de “homicidio en grado de tentativa”.

 

La víctima, identificada por las iniciales F.G.V., recibió un disparo en el tórax en Dorrego y Quintana (barrio conocido como “La Trapito”), localidad de Ricardo Rojas, situación que motivó su traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Tigre.

 

Efectivos de la Comisaría 6ª llegaron al lugar y constataron que Alexis Almada, alias “Tom”, NN Vieytes, apodado “Perotti”, y Ayelén Anriquez (familiar del damnificado) realizaron las detonaciones, y uno de los proyectiles terminó impactando en el menor.

 

La UFI Benavídez intervino en la causa, tomó declaraciones, revisó cámaras de seguridad, efectuó distintas tareas de campo mediante las cuales identificó a la tía del nene, pidió una orden de allanamiento y concretó la aprehensión de Anriquez por “tentativa de homicidio”.

 

Según los testimonios, la mujer proveía armas a sus cómplices y habría incitado la confrontación. F.G.V., por su parte, permanecía internado en el Hospital Posadas con pronóstico reservado luego de ser intervenido quirúrgicamente.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes
2
 Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque
3
 Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería
4
 Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes
5
 Esquel: se realizó la 2° Gran Peña Folclórica Municipal
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 Alicia Vallejos QEPD
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -