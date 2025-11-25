Una pelea a los tiros entre vecinos con final insólito: un nene de 7 años herido por su tía

Un nene de 7 años resultó herido de bala durante una discusión vecinal en el partido bonaerense de Tigre y la Policía detuvo a su tía, una joven de 25 años, acusada del delito de “homicidio en grado de tentativa”.

La víctima, identificada por las iniciales F.G.V., recibió un disparo en el tórax en Dorrego y Quintana (barrio conocido como “La Trapito”), localidad de Ricardo Rojas, situación que motivó su traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Tigre.

Efectivos de la Comisaría 6ª llegaron al lugar y constataron que Alexis Almada, alias “Tom”, NN Vieytes, apodado “Perotti”, y Ayelén Anriquez (familiar del damnificado) realizaron las detonaciones, y uno de los proyectiles terminó impactando en el menor.

La UFI Benavídez intervino en la causa, tomó declaraciones, revisó cámaras de seguridad, efectuó distintas tareas de campo mediante las cuales identificó a la tía del nene, pidió una orden de allanamiento y concretó la aprehensión de Anriquez por “tentativa de homicidio”.

Según los testimonios, la mujer proveía armas a sus cómplices y habría incitado la confrontación. F.G.V., por su parte, permanecía internado en el Hospital Posadas con pronóstico reservado luego de ser intervenido quirúrgicamente.