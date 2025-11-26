12°
Cinco días para vivir la tradición: Gualjaina anuncia su gran Fiesta

La comunidad de Gualjaina se prepara para una maratón de cinco días de fiesta popular. El evento promete honrar las tradiciones locales con espectáculos, gastronomía regional y actividades para todas las edades. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Intendente Municipal de Gualjaina Marcelo Limarieri, confirmó que la “4° Fiesta del Jinete y Folclore”, será de cinco días desde el miércoles 14 al domingo 18 de enero del 2026.

 

De esta manera el verano tendrá en Gualjaina la celebración con mayor duración, en la “Fiesta que Más Crece en Chubut”, desde su inicio en 2023, ha logrado sostener el interés del público no solo del Chubut, sino también de diferentes provincias que se dan dado cita en las ediciones anteriores.

 

Este año las actividades comenzarán el miércoles 14 donde se combinarán la presencia de tropillas de primera nivel, jinetes y artistas a los largo de cada jornada.

 

Con la particularidad de contar en el amplio predio de dos hectáreas con más de 60 stands, el campo de jineteada con tribunas para capacidad de dos mil personas, luz artificial y el escenario “Héroes de Malvinas”, ofreciendo a quienes concurren múltiples actividades.

 

Enero se viste con fiestas populares y Gualjaina se pone a disposición durante esas jornadas con todos sus servicios, estando este año además de las hosterías, hostel, departamentos turísticos, casas particulares, patios y más de una veintena de campings distribuidos en diferentes espacios de la costa de los ríos Lepá, Gualjaina y Chubut para albergar a los miles de visitantes que se estiman estarán llegando en esta ocasión.

 

Del 14 al 18 de enero la organización de la “4° Fiesta del Jinete y Folclore”, anunciará en los próximos días la grilla de artistas, tropillas y otras novedades.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

