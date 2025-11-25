22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquelgastronomia
25 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

2027: Esquel se prepara para recibir un fenómeno astronómico sin precedentes

En el marco del eclipse solar anular que sucederá el 7 de febrero de 2027, Esquel se posiciona como el mejor lugar del mundo para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más buscados a nivel internacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Agencias de turismo e integrantes de la Municipalidad de Esquel se reunieron para acordar acciones de promoción en torno al evento. Del encuentro participó la subsecretaria de Turismo de Esquel, Florencia Andolfatti, el Delegado Regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Alec Byrne, integrantes de la agencia Meraki Sur, Limits Adventure y Marcando Ruta. 

 

En este sentido, Pablo Gerez, referente de Chubut Explorers realizó una presentación sobre este importante evento y destacó a Esquel como "el mejor lugar lugar del mundo para ver el eclipse”, sumando también al Área Natural Protegida de Piedra Parada. Según manifestó el prestador, el “anillo de fuego” característico de estos eclipses podrá verse de manera perfecta en estas localidades.  

 

Una oportunidad para promocionar el turismo regional

 

Los eventos astronómicos de este tipo son buscados a nivel mundial por turistas especializados, científicos, curiosos y turistas estacionales, ya que el evento coincide con el fin de semana largo de febrero. Según calculó Gerez, este fenómeno podría traer 30.000 turistas a Chubut, por lo que se requerirán acciones de promoción y logística propicia para recibir al caudal de visitantes.

 

Además, el evento representa una oportunidad para promocionar regionalmente los atractivos con los que cuenta Esquel, Trevelin, Gualjaina y otros sitios, más allá del eclipse en sí mismo.

 

Entre las acciones de promoción a acordar, se destacó el diálogo con agencias para el armado de paquetes turísticos y acciones de comunicación integral que contemplen el diálogo con medios de comunicación tradicionales, redes sociales y medios digitales, como así también fam press con periodistas de naturaleza a nivel nacional e internacional.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes
2
 Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque
3
 Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería
4
 Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes
5
 Esquel: se realizó la 2° Gran Peña Folclórica Municipal
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 Alicia Vallejos QEPD
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -