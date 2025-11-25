22°
Esquel, Argentina
Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El amor pudo más: salvó a su pareja y su hija de morir ahogadas, pero él no pudo salir

El hombre, de 33 años falleció por asfixia al ser arrastrado por la corriente. Unos minutos antes había logrado poner a salvo a las mujeres que lograron llegar a la orilla. 
Por Redacción Red43

El Lago Maihue se encuentra en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos, en el sur de Chile, a unos 138 km al sureste de Valdivia y a 60 km de Futrono. Está ubicado en la cordillera andina y es cercano al Lago Ranco, del cual recibe agua a través del río Calcurrupe.

 

La Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación en la comuna de Futrono para esclarecer las circunstancias de la muerte por asfixia por sumersión de un hombre de 33 años en el Lago Maihue.

 

Según antecedentes preliminares, la víctima logró rescatar a su pareja e hija que se ahogaban en el sector de Playa Hueinahue, siendo él arrastrado por la corriente y sin poder retornar a la orilla, informó País Lobo.

 

El deceso ocurrió en horas de este domingo en el sector de Playa Hueinahue, en el Lago Maihue, comuna de Futrono, luego de que el hombre se lanzara al agua para auxiliar a su conviviente y a su hija, quienes presentaban dificultades en el cuerpo de agua.

 

Si bien la víctima consiguió poner a salvo a sus familiares, no logró salir de la corriente, falleciendo por asfixia por sumersión, conforme a la información preliminar.

 

Tras el suceso, el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos dispuso la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) al sitio del suceso para el levantamiento de información y el reconocimiento externo policial del cuerpo.

 

Asimismo, se instruyó que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia respectiva, con el objetivo de precisar de manera científica la causa de muerte y avanzar en la investigación.

 

 

