Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido

Ocurrió en El Maitén en el día de ayer. Había llenado un balde de 20 litros sin permiso, aprovechando el feriado del campo. Los detalles.
La Policia del Chubut, desde la Unidad Regional Esquel, comunicó lo atendido desde la Comisaria Distrito El Maitén

 

En el día de ayer, siendo las 17 horas aproximadamente, personal policial toma conocimiento sobre una persona sexo masculino que se encontraba dentro del predio de la empresa Pacta, sobre las Melgas de plantaciones de Frutilla, cosechando.

 

Consultado al encargado si tenía empleados trabajando hoy lunes, manifestó que no.

 

Ante ello, personal policial se dirige al lugar, donde constata sobre la plantación de frutilla una persona de sexo masculino separando la fruta del suelo, cosechando frutilla dentro de un balde color gris, quien al momento de observar a los empleados policiales intenta salir corriendo con un balde 20 litros color gris por las Melgas.

 

El sujeto fue rápidamente interceptado.

 


Se dio conocimiento Fiscal de Turno Dra. Eliana Fernández Porto quien dispuso detención hasta audiencia de control.

 

