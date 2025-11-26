El muñeco de nieve se vistió de naranja contra la violencia de género

El muñeco de nieve de la avenida Ameghino fue testigo este 25 de noviembre de una intervención en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Comisario Karina Sacco, quien está a cargo de la Comisaría de la Mujer en Esquel, comentó: "Se conmemora el Día Internacional de la no violencia contra la mujer y se representa esto con el color naranja, por eso vestimos al muñeco con el color. El objetivo es repartir folletería, concientizar y visibilizar el trabajo que hacemos como Comisaría de la Mujer".

"Se tuvo una buena recepción por parte de las personas, así que contentos", aseguró.

La Comisaría de la Mujer trabaja todos los días y mantiene guardias: "El trabajo es recepcionar la denuncia, que intervenga a partir de la misma un organismo, que puede ser Fiscalía o los Juzgados de Familias. Nosotros hacemos la notificación, las medidas pueden ser de prohibición de acercamiento, exclusiones, allanamientos a los victimarios".

"Sabemos que es difícil llegar a tomar esta decisión cuando están atravesando una situación de violencia en la familia, entonces, les decimos que se animen. Es un camino, es un proceso, donde hay ayuda de diferentes maneras", aseguró Sacco. Desde la Comisaría de la Mujer buscarán todas las herramientas para ayudar y orientar a las mujeres que lo necesiten: "Para eso estamos".

R.G.