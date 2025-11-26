22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelChubutRed43#NiUnaMenos
26 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El muñeco de nieve se vistió de naranja contra la violencia de género

La Comisaría de la Mujer intervino el muñeco de nieve con el color naranja para concientizar en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y promover información y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El muñeco de nieve de la avenida Ameghino fue testigo este 25 de noviembre de una intervención en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

La Comisario Karina Sacco, quien está a cargo de la Comisaría de la Mujer en Esquel, comentó: "Se conmemora el Día Internacional de la no violencia contra la mujer y se representa esto con el color naranja, por eso vestimos al muñeco con el color. El objetivo es repartir folletería, concientizar y visibilizar el trabajo que hacemos como Comisaría de la Mujer". 

 

"Se tuvo una buena recepción por parte de las personas, así que contentos", aseguró. 

 

La Comisaría de la Mujer trabaja todos los días y mantiene guardias: "El trabajo es recepcionar la denuncia, que intervenga a partir de la misma un organismo, que puede ser Fiscalía o los Juzgados de Familias. Nosotros hacemos la notificación, las medidas pueden ser de prohibición de acercamiento, exclusiones, allanamientos a los victimarios".

 

"Sabemos que es difícil llegar a tomar esta decisión cuando están atravesando una situación de violencia en la familia, entonces, les decimos que se animen. Es un camino, es un proceso, donde hay ayuda de diferentes maneras", aseguró Sacco. Desde la Comisaría de la Mujer buscarán todas las herramientas para ayudar y orientar a las mujeres que lo necesiten: "Para eso estamos". 

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El amor pudo más: salvó a su pareja y su hija de morir ahogadas, pero él no pudo salir
2
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
3
 2027: Esquel se prepara para recibir un fenómeno astronómico sin precedentes
4
 Caso Colemil: Condenan a 18 años de prisión a Kevin Ledesma por homicidio agravado
5
 Peluca, maquillaje, uñas pintadas y aros: se disfrazó de su madre muerta para cobrar la pensión
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -