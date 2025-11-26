22°
Precaución en Ruta Provincial N° 71 por obras de Vialidad

La Dirección de Vialidad Provincial se encuentra realizando trabajos en el tramo Arroyo Fontana-Portada Norte (PNLA). Se solicita a los conductores extremar las medidas de seguridad al transitar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Vialidad Provincial informa a la comunidad y a los turistas que transiten por la Ruta Provincial N° 71, en el tramo comprendido entre Arroyo Fontana y la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), que deben hacerlo con máxima precaución.

 

La advertencia se emite debido a la presencia de vehículos y maquinaria pesada de Vialidad Provincial que se encuentran realizando tareas de mantenimiento y mejoramiento en la calzada.

 

Se ruega a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de obra y mantener la distancia de seguridad con la maquinaria para evitar demoras y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la ruta. La colaboración de todos es esencial para la pronta finalización de los trabajos.

 

 

 

E.B.W. 

 

