Precaución en Ruta Provincial N° 71 por obras de Vialidad

La Dirección de Vialidad Provincial informa a la comunidad y a los turistas que transiten por la Ruta Provincial N° 71, en el tramo comprendido entre Arroyo Fontana y la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), que deben hacerlo con máxima precaución.

La advertencia se emite debido a la presencia de vehículos y maquinaria pesada de Vialidad Provincial que se encuentran realizando tareas de mantenimiento y mejoramiento en la calzada.

Se ruega a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de obra y mantener la distancia de seguridad con la maquinaria para evitar demoras y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la ruta. La colaboración de todos es esencial para la pronta finalización de los trabajos.

E.B.W.