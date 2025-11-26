Un cuchillo de 30 centímetros en el pecho de una compañera causó terror en la escuela

La comunidad de Alderetes, en la provincia de Tucumán, se encuentra consternada tras un violento suceso ocurrido en la Escuela Media del lugar. Una joven estudiante de 13 años fue brutalmente atacada con un cuchillo por un compañero de la misma edad. Este lamentable incidente tuvo lugar durante la jornada escolar, justo en el momento en que ambos alumnos se disponían a ir al recreo.

El alarmante episodio tuvo como escenario un aula del colegio, provocando una rápida reacción de las autoridades educativas y de los servicios de emergencia. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias llegó al sitio registrado en la tarde del pasado martes, prosperando el traslado urgente de la menor al Hospital de Niños. En ese centro médico importantes profesionales de la salud brindaron la ayuda necesaria, logrando estabilizar a la adolescente.



Según fuentes policiales de la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el cuchillo utilizado por el estudiante era de tipo Tramontina y contaba con una hoja de aproximadamente treinta centímetros. Este arma fue secuestrada para las pesquisas correspondientes en el aula que, aún como escena del crimen, se preservó conforme a los protocolos de investigación. El agresor le apuntó a la altura del pecho, según los investigadores.



La Unidad Fiscal Criminal N° 1 ha sido informada del hecho y, tras una minuciosa evaluación de las circunstancias, la situación fue clasificada preliminarmente como tentativa de homicidio. No obstante, las diligencias continuarán bajo la atención de la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, encargada de buscar más indicios sobre los hechos que rodean este desconcertante ataque.



Mientras la directora de la institución educativa ha sido llamada para rendir testimonio en el caso, peritos forenses y fiscales buscan aclarar las pruebas y testimonios que conduzcan a un esclarecimiento total de lo acontecido. Entanto, el joven acusado del ataque ha sido identificado y devuelve a la custodia de su familia bajo ciertas medidas de seguridad, a la espera de nuevas instrucciones de las autoridades pertinentes.