22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
26 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Este jueves habrá un corte de luz en Esquel

Será desde calle Alberdi hasta calle Libertad (entre calle Roggero y Av. Alvear) y desde calle Libertad hasta calle Fleming (entre calle Roggero y Alsina). Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios de energía eléctrica  de la ciudad de Esquel, un nuevo corte de suministro.

 

Será durante el día Jueves 27 de noviembre y se deberá al cambio de estructuras de Media Tensión.

 

El día de mañana jueves, en el horario de 08:30 a 11:00 horas se verá afectada la siguiente zona:

 

Será desde calle Alberdi hasta calle Libertad (entre calle Roggero y Av. Alvear) y desde calle Libertad hasta calle Fleming (entre calle Roggero y Alsina). Los detalles.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado
2
 Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.
3
 Los 60 modelos Ferrari llegaron al "Fin del Mundo" tras una extensa travesía.
4
 Cinco días para vivir la tradición: Gualjaina anuncia su gran Fiesta
5
 El chofer de un viaje de egresados, positivo de cocaína y marihuana: casi lo linchan
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -