Este jueves habrá un corte de luz en Esquel

26 de Noviembre de 2025
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel, un nuevo corte de suministro.
Será durante el día Jueves 27 de noviembre y se deberá al cambio de estructuras de Media Tensión.
El día de mañana jueves, en el horario de 08:30 a 11:00 horas se verá afectada la siguiente zona:
Será desde calle Alberdi hasta calle Libertad (entre calle Roggero y Av. Alvear) y desde calle Libertad hasta calle Fleming (entre calle Roggero y Alsina). Los detalles.
SL
