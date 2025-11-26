La policía hot no se entrega: “Mis jefes me pedían tener relaciones a cambio de dinero”

Nicole Verón, de 28 años, apartada de sus funciones como agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por subir contenido erótico a redes sociales utilizando su uniforme reglamentario , realizó una fuerte denuncia pública en la que habló de persecución, favoritismos internos y cobro de coimas en sectores de la fuerza policial.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram, donde expuso esta situación, y allí apuntó directamente contra la institución: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, manifestó.

Y, a continuación, la joven comparó su caso con otro que involucra a oficiales de la división canina de la fuerza. “Ahora, cuando hay poderosos, como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando. La mujer asegura haber sido tratada con una vara distinta por parte de sus superiores y lo relaciona directamente con su rol dentro de la fuerza.“Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué no tengo jerarquía de jefe? ¿Por qué dije que no a mis jefes cuando me pedían tener relación a cambio de dinero?”, expresó en su descargo.

Actualmente, la agente continúa suspendida e investigada por los videos en redes sociales, mientras avanza una causa en la Justicia por una posible red de trata vinculada a su contenido publicado en plataformas digitales.

El episodio comenzó a investigarse después de que la Comisaría Vecinal 12B informara que la oficial —que se veía en fotos y videos con el uniforme— se encontraba con licencia médica por un “estatus convulsivo”, a la espera de una junta médica.

En paralelo, circuló en redes un video de Instagram donde se la ve jugando al pool junto a otra mujer, también vestida con uniforme policial, aunque sin identificación visible. La interacción con los seguidores, según el parte interno, tenía un tono “inocente, controlado e insinuante”.

Las autoridades confirmaron que la agente era una de las protagonistas del video, que rápidamente sumó reproducciones y comentarios. La otra mujer que aparece en la grabación no pertenece a la fuerza, de acuerdo con la información que figura en el informe remitido a Asuntos Internos.

A partir de la verificación de las imágenes, se inició un sumario por infracción a las normas de conducta y uso del uniforme establecidas en la Ley 5688 de Seguridad Pública, bajo el argumento de que la exposición pública “afecta el prestigio institucional”.

El 16 de octubre, mediante la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que la agente pasara a disponibilidad, una medida que la aparta momentáneamente del servicio mientras se determina si habrá sanciones definitivas.

Con poco más de tres años de antigüedad, la oficial registraba un “concepto regular” en su legajo. Ahora, el resultado del proceso administrativo definirá su futuro dentro de la Policía de la Ciudad.