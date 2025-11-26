12°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas del martes, pasando el cruce hacia El Maitén. El fuego tomó parte del motor, el interior del vehículo y alcanzó la vegetación lindera.
Por Redacción Red43

Cerca de las 13 horas del martes, Bomberos Voluntarios de El Bolsón fueron alertados por un incendio vehicular sobre la Ruta Nacional 40 norte, en el sector ubicado pasando el cruce hacia El Maitén

 

Al llegar al lugar, el personal constató que un Volkswagen Gol de color rojo se encontraba con un importante foco ígneo en el motor y parte del habitáculo, lo que además permitió que el fuego se propagara a la vegetación circundante.

 

 

Según informaron los bomberos, al momento del arribo la cuadrilla del SPLIF ya estaba realizando tareas de control sobre el incendio forestal incipiente, evitando que el fuego avanzara hacia sectores más amplios.

 

El propietario resultó ileso

 

El vehículo pertenece a un vecino de Mallín Ahogado, quien pudo alejarse a tiempo y no sufrió lesiones.
Las causas que originaron el fuego no fueron informadas oficialmente, aunque el incendio se inició en la zona del motor.

 

 

 

O.P.

 

