Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado

Cerca de las 13 horas del martes, Bomberos Voluntarios de El Bolsón fueron alertados por un incendio vehicular sobre la Ruta Nacional 40 norte, en el sector ubicado pasando el cruce hacia El Maitén.

Al llegar al lugar, el personal constató que un Volkswagen Gol de color rojo se encontraba con un importante foco ígneo en el motor y parte del habitáculo, lo que además permitió que el fuego se propagara a la vegetación circundante.

Según informaron los bomberos, al momento del arribo la cuadrilla del SPLIF ya estaba realizando tareas de control sobre el incendio forestal incipiente, evitando que el fuego avanzara hacia sectores más amplios.

El propietario resultó ileso

El vehículo pertenece a un vecino de Mallín Ahogado, quien pudo alejarse a tiempo y no sufrió lesiones.

Las causas que originaron el fuego no fueron informadas oficialmente, aunque el incendio se inició en la zona del motor.

