El chofer de un viaje de egresados, positivo de cocaína y marihuana: casi lo linchan

Lo que debía ser el comienzo del viaje de egresados se transformó en un momento de shock para decenas de familias. El chofer del micro que trasladaba a alumnos de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz, fue sometido a un test de drogas mientras los chicos ya estaban en camino. El resultado fue positivo para cocaína y marihuana, lo que desató la furia de los padres, que increparon y golpearon al conductor al enterarse de la situación.

Este martes, pasadas las 5, los chicos salieron hacia su viaje de egresados con destino a Cariló, en un micro de la empresa Plusmar.

Desde allí hicieron una parada en Escobar para que suban alumnos de otros colegios y después realizaron el mismo procedimiento en Munro. Fue allí donde los padres solicitaron el control. Según consignó una madre de los chicos, “los menores ya estaban dentro del vehículo y en el viaje se hizo el pedido”.

También contó que el conductor se negó en reiteradas ocasiones a realizarse el narcotest por lo que tuvo que intervenir la policía. En varios intentos la prueba no salió bien porque el chofer no realizaba la acción correcta hasta que la repitieron y finalmente dio positivo en cocaína y marihuana. El test de alcoholemia, por otro lado, dio negativo. En ese contexto, los padres comenzaron a golpear al conductor que tuvo que ser retirado del lugar escoltado por los efectivos.

De esta manera, el viaje se retrasó varias horas. Desde la empresa Lake Travel, responsable del viaje, le solicitaron a la compañía de micros que envíen otro chofer. Sin embargo, cuando el segundo conductor llegó a realizar el reemplazo, descubrieron que no tenía las horas de sueño correspondiente. De esta manera, recién después del mediodía y tras una nueva solicitud, apareció un tercer chofer y los chicos pudieron emprender camino a Cariló.