La Junta Vecinal de Valle Chico solicita diálogo con el Municipio

Jonathan Velázquez, presidente de la Junta Vecinal de Valle Chico, solicitó una reunión con el intendente Matías Taccetta.

Entre los motivos para solicitar dicha reunión, detalló: "Por un montón de falencias que vienen ocurriendo hace unos meses. En realidad, ya venía una falta de comunicación anteriormente y la comunicación que había era por una insistencia mía". Y agregó: "Después de que me postulé y demás, es como que directamente dijeron: 'Cerramos las puertas acá', y perdí todo contacto con el Municipio".

"La Junta Vecinal no es quien soluciona las cosas, sino que es una herramienta del vecino para intermediar entre ellos y el Municipio. Actualmente eso se ve afectado hace unas semanas atrás, eso hace que se genere malestar entre los vecinos. Tenemos un grupo de Whatsapp donde todas las comunicaciones se están dando y han empezado a salir vecinos con información que les envía el Municipio o la empresa, opacando la Junta Vecinal. No está mal que lleguen las comunicaciones pero si hay una institución que representa al vecino, sería correcto que se sigan las líneas de comunicación", comentó.

Y, en este sentido, Velázquez expresó: "No sólo el intendente ha saltado sobre la Junta Vecinal, sino que ha saltado por la decisión de un barrio completo porque yo estoy representando al barrio por unas elecciones democráticas".

Velázquez también aseguró que, ante los recientes inconvenientes que tuvo Valle Chico con el agua, realizó los reclamos correspondientes: "Antes de ayer se repartió agua en el barrio pero también se saltó a la Junta Vecinal. Toda el agua que quedó para seguir abasteciendo a los vecinos está en una vivienda particular, siendo que hay una sede barrial".

Por estos motivos que señaló, Velázquez solicita se realice una reunión con el intendente con carácter de urgencia.

“El problema principal ahora es el agua"



El suministro de agua en Valle Chico y la previsión de su uso, es el problema más urgente que plantea: “La primera vez que se cortó el agua, avisé al Municipio para que avise con anticipación si la empresa iba a hacer algún tipo de corte y demás. No tuve ninguna respuesta”, detalló.



El presidente de la junta vecinal detalló las consecuencias de estos cortes y las medidas que puedan tomar los vecinos: “(que) prevean utilizar el agua de manera consciente para que esos días que estemos sin agua no sea tan grave. En cambio, los vecinos estuvieron utilizando el agua de manera normal, como cualquier ciudadano, y en el momento del corte se quedaron todos sin agua”.



Los problemas con las cisternas: “Esa cisterna estuvo rebalsándose hace tres días seguidos. No solo eso, sino que se rebalsaba y esa agua estaba cayendo al patio de un vecino, que se le estaba inundando la casa. Así que también mandé mensajes al municipio, y una de las respuestas fue, no pueden estar en una propiedad privada. Mi respuesta fue, no estoy en una propiedad privada”. La situación no obtuvo la respuesta esperada: “Me pusieron que iban a hacer una denuncia por estar en una propiedad privada”.



El impacto de la problemática es para todos los vecinos: “Lo que más me duele y más me afecta es la pelea entre los vecinos. Porque uno tiene que estar para ver que los vecinos estén bien, que haya una paz en todo el barrio, Así que nada, necesitamos una reunión urgente con el intendente para aclarar todos estos temas y ver cómo vamos a seguir”.

