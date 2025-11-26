18°
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Gualjaina impulsa el desarrollo turístico con capacitación abierta

El encuentro se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre en el Salón Comunitario. Busca capacitar a prestadores y emprendedores locales de cara a la Fiesta del Jinete y Folclore que atrae a miles de visitantes en enero.
En el marco de los avances para el desarrollo de la actividad turística, la Municipalidad de Gualjaina invita para el próximo miércoles 3 de diciembre a un encuentro con prestadores de servicios turísticos locales, además abierto a la comunidad.

El Taller denominado de Anfitrión Turístico se desarrollará a partir de las 16 hs. en el salón Comunitario, donde además se incursionará en el tema Marketing, lo que sumará para mejorar el desarrollo y atención al turista en Gualjaina.

Desde el Área municipal  se ha hecho hincapié en la participación de prestadores y emprendedores que durante el verano ofrecen atención al visitante, tomando en cuenta que el próximo mes de enero se desarrollará la Fiesta del Jinete y Folclore, que reúne miles de visitantes que llegan a disfrutar de las cinco jornadas preparadas para esta edición.

Temática a compartir

La charla estará basada dentro del Concepto del turismo, con temas como, Sistema turístico, impactos positivos y negativos. Comunicación efectiva, atención al cliente. Escucha activa.

Sumándose para el caso del Anfitrión turístico, características y roles, como también hospitalidad y comunidad anfitriona.



