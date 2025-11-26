Gualjaina impulsa el desarrollo turístico con capacitación abierta

En el marco de los avances para el desarrollo de la actividad turística, la Municipalidad de Gualjaina invita para el próximo miércoles 3 de diciembre a un encuentro con prestadores de servicios turísticos locales, además abierto a la comunidad.



El Taller denominado de Anfitrión Turístico se desarrollará a partir de las 16 hs. en el salón Comunitario, donde además se incursionará en el tema Marketing, lo que sumará para mejorar el desarrollo y atención al turista en Gualjaina.



Desde el Área municipal se ha hecho hincapié en la participación de prestadores y emprendedores que durante el verano ofrecen atención al visitante, tomando en cuenta que el próximo mes de enero se desarrollará la Fiesta del Jinete y Folclore, que reúne miles de visitantes que llegan a disfrutar de las cinco jornadas preparadas para esta edición.



Temática a compartir



La charla estará basada dentro del Concepto del turismo, con temas como, Sistema turístico, impactos positivos y negativos. Comunicación efectiva, atención al cliente. Escucha activa.



Sumándose para el caso del Anfitrión turístico, características y roles, como también hospitalidad y comunidad anfitriona.





T.B