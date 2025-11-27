El Nuevo Taos ya esta en Fiorasi y Corradi

Fiorasi y Corradi anuncia el lanzamiento del Nuevo Taos, el exitoso integrante de la familia SUVW, que se presenta con un moderno rediseño y una propuesta de equipamiento diferencial para su segmento. Muchas novedades y nuevos adelantos tecnológicos ofrecerán innovadoras soluciones para los usuarios en tiempo real. Entre ellas, el Nuevo Taos está equipado con “Mi VW Connect”, donde el vehículo estará más conectado con el usuario ofreciéndole distintas aplicaciones de mucha utilidad.



Mantiene sus 3 versiones, pero diferencia de su predecesor, ofrece mayor equipamiento y asistentes a la conducción para cumplir con los pedidos de sus clientes. El Nuevo Volkswagen Taos ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca.



Fabricado ahora en México, el Nuevo Volkswagen Taos sigue siendo el SUV ideal para los clientes más audaces y sobre todo para los que buscan un vehículo moderno ideal para la familia, con un nuevo diseño y un nivel equipamiento únicos en su segmento.



El Nuevo Taos mantiene sus conocidas versiones llamadas “Comfortline”, “Highline” y “Highline Bitono”. Todas las variantes de este modelo están equipadas con el motor 1.4 TSI de 250 Nm de torque y 150 CV, asociado a una nueva transmisión automática “Tiptronic” de 8 velocidades, lo que se traduce en un menor consumo y mayor eficiencia para el cliente.

Diseño renovado y más presencia



A nivel estético, el Nuevo Taos presenta un diseño exterior con líneas más marcadas y un tratamiento más sofisticado: incorpora nueva parrilla, paragolpes rediseñado y faros delanteros con tecnología IQ Light. También suma nuevas llantas de aleación, barras de techo y una barra LED continua uniendo los faros traseros, además del logo trasero iluminado.



En el interior estrena tablero, nuevos materiales y una pantalla central semiflotante de 10” con el sistema VW Play Connect. Además, incorpora iluminación ambiental con 10 colores y volante multifunción con levas de cambio en todas las versiones.

Tecnología y equipamiento



Desde la versión más accesible ofrece un paquete digital completo: Active Info Display de 10,25”, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y cargador inalámbrico para celular. También suma climatizador automático de dos zonas con salidas en plazas traseras, acceso sin llave KESSY y nuevos puertos USB-C delanteros y traseros.



El motor es el conocido 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm, combinado ahora con una nueva transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades, que mejora la eficiencia y reduce el consumo.



Conducción y confort



Todas las versiones ofrecen el sistema “Driving Mode Selection”, con cuatro perfiles de manejo (Normal, Deportivo, Ecológico e Individual) que ajustan acelerador, transmisión, dirección y climatización. Según la versión, también incluye techo panorámico, asientos eléctricos, nuevo sistema de sonido digital con subwoofer y selector de perfiles de conducción.



Seguridad y asistencias: un salto frente al modelo anterior



El Taos incorpora seis airbags y ESP en todas las versiones, además de una serie de asistentes a la conducción que lo posicionan entre los más completos del segmento:



• Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones

• Front Assist

• Lane Assist

• Travel Assist (conducción semiautónoma entre 20 y 150 km/h)

• Control crucero adaptativo con función Stop & Go

• Emergency Assist

• Detector de punto ciego

• Rear Cross Traffic Alert

• Luces automáticas Light Assist

• Sensores y cámara de estacionamiento



Todo el paquete de ADAS está disponible en versiones Highline.





Postventa Volkswagen



El Nuevo Volkswagen Taos tiene garantía Volkswagen de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y el primer servicio de mantenimiento 100% bonificado.

También se ofrecen contratos de mantenimiento que brindan la posibilidad de adquirir de forma anticipada hasta el séptimo servicio, con precio fijo y en cuotas, realizándolo en cualquiera de los más de 100 talleres de la red oficial Volkswagen.



Por último, está disponible una amplia gama de accesorios y artículos “Lifestyle”, entre los que se destacan alfombras, protectores de bajos, tuercas de seguridad y kits interiores que permiten personalizar el vehículo según las preferencias de cada cliente, manteniendo los estándares de calidad y garantía de la marca.



Para más info ingresar en www.fiorasiycorradi.com.ar

