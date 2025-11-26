22°
Esquel, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
Decomisan 800 kilos de carne de guanaco transportada ilegalmente en la Ruta 25

La camioneta Ford Ranger fue detenida cerca del kilómetro 57, en Dolavon. La carne incautada correspondía a 52 lomos, 52 paletas y 52 cuartos de la especie Lama guanicoe.
Personal de la Comisaría Distrito Dolavon incautó una carga ilegal de 800 kilos de carne de guanaco durante un control vehicular de rutina. El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles en la Ruta Nacional 25, a la altura del kilómetro 57, en un procedimiento que terminó con el secuestro de la mercadería y la posterior notificación de tres personas por infracción a la Ley de Flora y Fauna.
 

 

Detalles del Control y la Carga Ilegal

 

El hecho ocurrió alrededor de las 00:05 horas. Los efectivos policiales, que realizaban tareas de patrullaje y control vehicular, observaron una camioneta Ford Ranger 4x2 de color gris, la cual circulaba visiblemente baja, lo que indicaba una carga excesiva.

 

Al acercarse al vehículo, el personal policial detectó que la caja de la camioneta estaba cubierta con una lona corrida, y que debajo de esta había varias bolsas negras y verdes. Al ser consultado, el conductor, identificado como C.D., reconoció de inmediato que trasladaba carne de guanaco faenada.

 

En la camioneta viajaban el conductor junto a dos acompañantes, identificados como G.A. y M.J.. Tras la confirmación, se procedió a escoltar el rodado hasta la dependencia policial para realizar las diligencias correspondientes.
 

 

Peso y Destino de la Carne

 

El decomiso total ascendió a una cantidad aproximada de 800 kilos de carne. El detalle de la carga confiscada incluyó: 52 lomos, 52 paletas y 52 cuartos, lo que correspondía a un total de 26 animales de la especie Lama guanicoe.

 

El conductor y sus acompañantes fueron notificados por infracción a la Ley de Flora y Fauna. Se informó de la situación al director del área, Fernando Bersano, quien dispuso las actuaciones pertinentes.

 

El destino final de los 800 kilos de carne fue la destrucción, conforme a la normativa vigente. El comisario Jhónatan Flores, en diálogo con El Valle Online, destacó la importancia de la destrucción por cuestiones de salud pública, ya que la carne se transportaba sin ningún tipo de control bromatológico ni manipulación alimentaria adecuada, lo que representa un riesgo por posibles intoxicaciones alimentarias y enfermedades graves como Escherichia coli. El comisario también mencionó que en la zona de Dolavon se secuestran anualmente cerca de 5 toneladas de carne de guanaco.

 

