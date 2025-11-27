19°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica EsquelproducciónIndustria ForestalAgroproducciónBonos Verdes
27 de Noviembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Esquel busca ingresar al mercado de bonos verdes para impulsar la forestoindustria

Taccetta anunció que la ciudad buscará ingresar al mercado de bonos verdes, integrando forestación, empleo y desarrollo económico en una estrategia de largo plazo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, adelantó un ambicioso proyecto que vincula la forestación con el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental: la ciudad busca participar del mercado de bonos verdes. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas que también incluye beneficios impositivos para la construcción, el turismo y la agroproducción, con el objetivo de redefinir la matriz productiva local.

 

“La forestoindustria es el camino. Queremos generar trabajo y vender bonos verdes al mundo”, aseguró Taccetta, destacando que la iniciativa no se limita a la producción forestal, sino que apunta a integrar la economía con la sostenibilidad y la innovación financiera. Según el intendente, la ciudad ya ha avanzado en la creación de un parque industrial y en la apertura a nuevas actividades agroproductivas como viñedos, una bodega y campos de lavandas, y ahora suma este eje verde para consolidar una política de Estado que trascienda su gestión.

 

Taccetta enfatizó que el plan de forestación y los bonos verdes buscan crear empleo, fortalecer la economía local y posicionar a Esquel como un ejemplo en la región en materia de desarrollo sostenible. La medida también se articula con otras iniciativas de la municipalidad para atraer inversiones y consolidar sectores productivos estratégicos.

 

El proyecto se enmarca dentro de una visión de largo plazo: sentar bases para un futuro económico más diversificado, donde la política pública y la iniciativa privada trabajen de la mano para generar impacto social, ambiental y económico.

 
1
 Operativo de emergencia tras vuelco de un camión en la Ruta 40
2
 Una joven logró redefinir su identidad legal y eliminar el apellido paterno por un fallo judicial
3
 Prisión y reparación por incendio: el imputado asume la culpa y paga la primera cuota
4
 SOEME rechaza la oferta paritaria y presenta una contra propuesta
5
 Decomisan 800 kilos de carne de guanaco transportada ilegalmente en la Ruta 25
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -