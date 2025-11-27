22°
Jueves 27 de Noviembre de 2025
27 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

SOEME y ZO alcanza principio de acuerdo con el Ejecutivo por bono de fin de año

Tras la reunión con Matías Taccetta, el secretario Tomás Ulloga calificó el encuentro como "positivo". El Ejecutivo se mostró de acuerdo con el 10% de aumento en dos cuotas y el bono, acercando las posturas tras la contrapropuesta salarial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) mantuvo este jueves una nueva reunión con el intendente Matías Taccetta y la secretaria de Economía, Florencia Garzonio, en el marco de la negociación salarial. 

 

Durante el encuentro, el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga, acompañado por Eusebio Ramayo, presentó la contraoferta salarial definida por los trabajadores en asamblea. 

 

La propuesta contempla un incremento del 5% en noviembre y otro 5% en enero, además de un bono de 300 mil pesos para los empleados contratados, a modo de aguinaldo. Asimismo, el gremio solicitó que ese monto se incorpore a los contratos como aumento a partir de enero.

 

Según detalló Ulloga, el intendente se mostró de acuerdo con el aumento del 10% dividido en dos tramos y con el pago del bono extraordinario. Sin embargo, consideró que incorporar de manera permanente los 300 mil pesos a los contratos implicaba una erogación elevada para el municipio. En ese sentido, el Ejecutivo propuso que desde enero se sumen 150 mil pesos a los contratos.

 

Al finalizar la reunión, Ulloga calificó el encuentro como “positivo”, al señalar que el intendente “entendió la necesidad de los trabajadores de finalizar el año de la mejor manera”. 

 

Con avances en los puntos centrales, hay un principio de acuerdo entre las partes y este viernes volverían a reunirse.



T.B

 

