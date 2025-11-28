Transformación digital del Estado: la experiencia de DINO presente en la ExpoTIC 2025

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres presentó este jueves la experiencia de DINO, el asistente virtual del Gobierno del Chubut, en una nueva edición de ExpoTIC 2025, la exposición tecnológica más importante de la Patagonia.

En el evento, que se desarrolla en Puerto Madryn y este año se centra en Inteligencia Artificial y la Industria 4.0, la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos del Chubut, Tamara Sander expuso sobre el trabajo mancomunado con las áreas del Gobierno para poder avanzar en la digitalización de los trámites, agilizando tiempos y acercando a la comunidad.

Bajo el título “Gobierno conectado, ciudadanía en el centro: DINO en acción”, la funcionaria hizo hincapié en la mirada de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, centrada en modernizar los servicios públicos, optimizar procesos y construir herramientas que ponen a la ciudadanía en el centro de cada decisión.

"El gobernador Ignacio Torres siempre sostiene como una de las líneas de gestión la importancia de agilizarle la vida al ciudadano y darle mejores oportunidades y más rapidez en trámites" dijo Sander, quien durante la exposición estuvo acompañada por Federico Armellini, integrante del equipo técnico de la Subsecretaría a su cargo.

Además resaltó la realización de este tipo de espacios como es ExpoTIC "porque nos permite encontrarnos con quienes tenemos siempre contacto virtual", además de valorar la fuerte participación "de la juventud".

DINO en números

Sander destacó el funcionamiento de DINO, el asistente virtual del gobierno, al revelar que "más de 132.000 ciudadanos chubutenses interactuaron con el Gobierno del Chubut para resolver trámites y consultas. Esto es más del 27% de la población de la Provincia de entre 16 y 70 años".

Detalló que "69% lo hizo mediante whatsapp y un 31% lo hizo a través de la web", para revelar también que se produjeron "casi 500 mil conversaciones desde el 10 de diciembre de 2024".

Asimismo se indicó que durante el último mes, más de 15 mil turnos de Registro Civil se otorgaron mediante DINO, en tanto que casi 9.000 solicitudes de partidas del Registro Civil también fueron registradas junto a más de 17 mil solicitudes de vacantes escolares para los niveles inicial, primario y secundario.

Para finalizar se remarcó que arriba del 80% de la gente calificó positivamente la experiencia con DINO.

