Cannabis medicinal: la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participó de charlas en Lago Puelo

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la delegada zonal de la Sede Esquel, María de las Nieves González, quien estuvo presente en el encuentro organizado por el municipio de Lago Puelo, el pasado sábado.

En la oportunidad, González tuvo la oportunidad de dialogar con referentes de la salud, genética y la producción. En este sentido, la delegada resaltó el trabajo que lleva adelante el Consejo Consultivo de Cannabis de Lago Puelo y subrayó la charla que brindó el Dr. Vicente Masaglia (especialista en endocanabinología) y el ingeniero agrónomo José Dumm.

La Delegada en este caso también informó sobre el trabajo que desde la UNPSJB se lleva adelante en esta importante temática.

La iniciativa impulsada en Lago Puelo busca fortalecer la educación como herramienta central para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso seguro, responsable y regulado al cannabis medicinal. Desde el área organizadora remarcaron que la capacitación continua es fundamental para acompañar la demanda creciente de información confiable, basada en evidencia científica y ajustada a la normativa vigente.