¿Habrá Fiesta del Bosque este verano? El intendente respondió

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, se refirió a las expectativas para la próxima temporada turística y a la gran pregunta que cada fin de año se instala en la Comarca: ¿habrá Fiesta del Bosque o Fiesta de la Cerveza? Por ahora, la respuesta es cauta.

Fernández confirmó que aún no hay una decisión tomada y que el municipio prefiere avanzar “paso a paso”, con un anuncio que (si se concreta) llegaría en los próximos días. La definición depende directamente del escenario económico, que continúa siendo complejo en todos los niveles del Estado.

“Estamos todos esperanzados de tener una buena temporada turística, pero todavía no decidimos qué fiesta vamos a hacer”, expresó el mandatario municipal. Y remarcó que, aunque el gobierno municipal logró ordenar las cuentas y “nivelar los números” en casi dos años de gestión, la prioridad sigue siendo “garantizar los servicios a la comunidad”.

Fiesta como inversión, no como gasto

Fernández remarcó la importancia que estos eventos tienen para la economía local:

“Para nosotros nunca es un gasto, es una inversión, porque genera actividad económica”.

Sin embargo, subrayó que el municipio no está dispuesto a comprometer su equilibrio financiero con contrataciones que excedan las posibilidades actuales:

“No podemos hacer una fiesta con artistas importantes si eso implica un riesgo que después nos deje desequilibrados durante el año”.

Un cierre de año ajustado

El jefe comunal reconoció que el 2025 termina “complicado” desde lo económico, tal como ocurre en el país, en la provincia y en la mayoría de los municipios. Aun así, valoró que, con “responsabilidad en la administración”, la municipalidad podrá cumplir con todas sus obligaciones de fin de año.

Mientras se ajustan los números y se analiza la viabilidad del evento, la definición sobre la fiesta más importante de Lago Puelo sigue en suspenso, pero con posibilidades abiertas.

