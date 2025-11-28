Corte de energía de 4 horas y media este sábado: Horario, motivos y localidades afectadas

La Dirección General de Servicios Públicos informó que este sábado 29 de noviembre se realizará un corte programado de energía eléctrica que alcanzará a toda la zona Andina del noroeste chubutense.

La interrupción del servicio se extenderá durante 4 horas y 30 minutos, desde las 13 hasta las 17:30, debido a tareas de mantenimiento en la Estación Transformadora Esquel.

Trabajos en la red de 132 kV

Según indicó el organismo provincial, las labores se desarrollarán sobre la línea de 132 kV. Por motivos de seguridad, estas intervenciones requieren la suspensión total del suministro mientras el personal técnico realiza las tareas previstas.

La Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno del Chubut confirmó que el corte impactará en Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

De esta manera, la mayor parte de la Comarca Andina quedará sin energía durante la tarde del sábado.

También en Esquel y zonas rurales

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. también comunicó afectaciones para la ciudad de Esquel y áreas cercanas, debido a las mismas tareas de mantenimiento en la Estación Transformadora.

La empresa TRANSPA S.A. informó que el servicio eléctrico será interrumpido en Esquel durante el mismo operativo técnico. Además, aclaró:

Las condiciones climáticas podrían modificar la duración del corte.

En algunos sectores de la ciudad, la reposición podría extenderse hasta cerca de las 18 hs mientras se completan maniobras de restablecimiento.

El ejido de Trevelin no será afectado por este corte.

El suministro de agua potable podría verse limitado en determinados barrios de Esquel; se recomienda minimizar el consumo durante la franja de trabajo.

O.P.