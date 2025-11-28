25°
24° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinCentro Comunitario MalvinasChubut
28 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: emoción y reconocimiento en el 20° aniversario del Centro Comunitario Malvinas

El Intendente Héctor Ingram encabezó el acto de aniversario y entregó un reconocimiento a Elfrida González, destacando el rol del espacio como "presencia del Estado" y eje de contención social en el barrio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Organizado por la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, se llevó a cabo este jueves un emotivo acto para conmemorar el 20° Aniversario de la inauguración del Centro Comunitario del Barrio Malvinas.

 

La ceremonia fue encabezada por el intendente Héctor Ingram, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, y la coordinadora del lugar, Elfrida González. Contó con la participación de concejales y funcionarios de diversas carteras municipales.

 

El centro comunitario fue construido durante la gestión del entonces intendente Carlos Mantegna, quien también estuvo presente. Mantegna recordó que en ese momento el sector era conocido como Barrio La Tablada y resaltó la necesidad de una mayor "presencia del Estado en el lugar", algo que se hace "más necesaria" en los tiempos actuales. Además, valoró el trabajo del intendente Ingram por darle continuidad a la labor del centro.

 

Elfrida González, visiblemente emocionada, destacó la importancia social del Centro Comunitario del Barrio Malvinas. Enumeró la variedad de talleres —tanto de oficios como artísticos— que se ofrecen, la implementación del comedor y la elaboración de viandas, resaltando el esfuerzo de los trabajadores y colaboradores. González agradeció el apoyo constante de la gestión de Héctor Ingram y valoró la decisión de Carlos Mantegna para la creación del espacio.

 

Cerrando la ronda de oradores, el intendente Héctor Ingram puso énfasis en el trabajo social que se realiza a diario en el Centro Comunitario, subrayando la visión del exintendente Carlos Mantegna. Asimismo, remarcó el fuerte sentido de pertenencia que los vecinos y vecinas han desarrollado hacia el espacio a lo largo de estas dos décadas.

 

Tras los discursos, se procedió al descubrimiento de una placa recordatoria del 20° Aniversario. Un momento destacado fue la entrega de una placa de reconocimiento por parte del intendente Ingram a Elfrida González, en honor a su dedicación.

 

El evento concluyó con un sorteo de presentes entre los vecinos y un pequeño ágape preparado por los trabajadores del centro, la presidenta del Partido Justicialista, Araceli Painenao, y vecinas colaboradoras.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 ¿A qué se debe la presencia de humo en Esquel?
3
 Investigan asalto a colectivo Argentino en Chile con datos precisos del recorrido
4
 Ricardo Bustos denuncia expulsión de un acto partidario de La Libertad Avanza
5
 QEPD Noemi Del Carmen Vera
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
5
 Alicia Vallejos QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -