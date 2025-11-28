Trevelin: emoción y reconocimiento en el 20° aniversario del Centro Comunitario Malvinas

Organizado por la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, se llevó a cabo este jueves un emotivo acto para conmemorar el 20° Aniversario de la inauguración del Centro Comunitario del Barrio Malvinas.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Héctor Ingram, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, y la coordinadora del lugar, Elfrida González. Contó con la participación de concejales y funcionarios de diversas carteras municipales.

El centro comunitario fue construido durante la gestión del entonces intendente Carlos Mantegna, quien también estuvo presente. Mantegna recordó que en ese momento el sector era conocido como Barrio La Tablada y resaltó la necesidad de una mayor "presencia del Estado en el lugar", algo que se hace "más necesaria" en los tiempos actuales. Además, valoró el trabajo del intendente Ingram por darle continuidad a la labor del centro.

Elfrida González, visiblemente emocionada, destacó la importancia social del Centro Comunitario del Barrio Malvinas. Enumeró la variedad de talleres —tanto de oficios como artísticos— que se ofrecen, la implementación del comedor y la elaboración de viandas, resaltando el esfuerzo de los trabajadores y colaboradores. González agradeció el apoyo constante de la gestión de Héctor Ingram y valoró la decisión de Carlos Mantegna para la creación del espacio.

Cerrando la ronda de oradores, el intendente Héctor Ingram puso énfasis en el trabajo social que se realiza a diario en el Centro Comunitario, subrayando la visión del exintendente Carlos Mantegna. Asimismo, remarcó el fuerte sentido de pertenencia que los vecinos y vecinas han desarrollado hacia el espacio a lo largo de estas dos décadas.

Tras los discursos, se procedió al descubrimiento de una placa recordatoria del 20° Aniversario. Un momento destacado fue la entrega de una placa de reconocimiento por parte del intendente Ingram a Elfrida González, en honor a su dedicación.

El evento concluyó con un sorteo de presentes entre los vecinos y un pequeño ágape preparado por los trabajadores del centro, la presidenta del Partido Justicialista, Araceli Painenao, y vecinas colaboradoras.

