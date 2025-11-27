18°
27 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Camerata Arcos al Sur cierra su años con doble concierto

La orquesta de más de 30 músicos de Esquel y Trevelin ofrecerá conciertos el 28 y 30 de noviembre, y en Red43 invitan con una pieza especial en cuarteto de cuerdas.
Por Redacción Red43

La Camerata de la Escuela Arcos al Sur, bajo la dirección de Josefina Bugallo, ofrecerá dos conciertos en el Centro Cultural Esquel Melipal para culminar su ciclo anual de trabajo y ensayos.

 

Los conciertos se llevarán a cabo en dos fechas distintas: el viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas y el domingo 30 de noviembre a las 20:00 horas.

 

 

Repertorio y reconocimiento al trabajo anual

 

El programa seleccionado para estas presentaciones es vasto e incluye obras de grandes compositores de la música clásica. La Camerata interpretará piezas de Holz, Vivaldi,, Chaikovski y Bartok. Además, para mantener el interés del público en ambas funciones, "cada día habrá una sorpresa musical para el público".

 

Estos eventos son más que simples presentaciones; representan la "culminación de un año de mucho trabajo y ensayos semanales que se sucedieron desde el mes de marzo". Por ello, los más de 30 integrantes de la Camerata, provenientes de Esquel y Trevelin, celebran la oportunidad de compartir el resultado de su esfuerzo con la comunidad.

 

 

Colaboraciones y dirección de la Camerata

 

El proyecto de la Camerata contó durante el año con importantes colaboraciones musicales. Se sumaron artistas de la Comarca Andina, como Nahuel Rodríguez en violoncello y Macarena Mendoza en viola, ambos de El Bolsón. A nivel local, el trabajo fue apoyado por Paz Misurelli y Magadalena Aguirre, quienes condujeron las filas de violines y violoncellos, respectivamente.

 

La elección de las obras y la dirección general están a cargo de Josefina Bugallo, quien cuenta con una notable trayectoria como instrumentista de violín y viola, habiendo formado parte de diversas orquestas. Actualmente, es miembro de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

 

Se espera que este "excelente programa" sea una experiencia de calidad para el público que se acerque al Melipal.



T.B

 

