25°
24° 10°
Esquel, Argentina
Viernes 28 de Noviembre de 2025
28 de Noviembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Tras un intenso operativo, lograron contener el incendio en cerro Otto

El fuego no avanza, pero continúan las tareas de vigilancia mientras avanza la investigación judicial por el origen del siniestro.
Por Redacción Red43

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) confirmó que el incendio desatado en las laderas del cerro Otto, en San Carlos de Bariloche, quedó controlado tras un extenso operativo que se extendió durante toda la noche del miércoles y la jornada de este jueves.

 

El estatus de “controlado” implica que no existe posibilidad de avance del fuego, aunque las dotaciones permanecen desplegadas en el terreno para realizar enfriamiento, recorridas preventivas y vigilancia activa ante cualquier reactivación.

 

Un operativo sostenido en una zona compleja

 

En el lugar trabajaron combatientes de SPLIF Bariloche, con el apoyo del helicóptero proveniente de El Bolsón, la Policía Montada y personal de la Comisaría 27. La topografía del cerro Otto y las condiciones del terreno demandaron maniobras precisas durante todo el operativo.

 

 

Desde el organismo rionegrino remarcaron el esfuerzo coordinado para frenar el avance del fuego en un área muy cercana a sectores poblados y de uso recreativo.

 

Investigación en curso

 

La Fiscalía continúa recolectando información para determinar cómo se originó el incendio, una tarea fundamental en un contexto de riesgo extremo debido a las altas temperaturas y la sequía regional.

 

Recomendación 

 

En este contexto, recordaron la importancia de reportar de inmediato cualquier columna de humo o situación sospechosa. Las denuncias pueden realizarse al 103, el número de emergencias para incendios forestales.

 

 

 

O.P.

 

