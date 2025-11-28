25°
SOEME y ZO acordó un 10% de aumento y bono de $300 mil en la última paritaria del año con el Municipio de Esquel

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste cerró la paritaria municipal 2025 con un aumento acumulativo del 10% al básico, más un bono de $300.000 en Diciembre para contratados. Se duplica la hora extra.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) firmó este viernes un acuerdo salarial con el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y la secretaria de Economía, Florencia Garzonio, dando cierre a la última paritaria del año.

 

En la reunión, el gremio estuvo representado por el secretario general, Antonio Osorio; el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga; y el vocal titular, Eusebio Ramayo.

 

Según lo acordado, el personal de planta temporaria, permanente, docente y planta política del municipio recibirá un aumento acumulativo del 5% al sueldo básico en noviembre y otro 5% en enero de 2026, incrementos que se computarán dentro de los aumentos previstos para el año 2025.

 

El acta paritaria también establece el pago de un bono de 300 mil pesos en diciembre para el personal con contratos de servicios y de obras del municipio.

 

Asimismo, se confirmó que todos los contratos serán renovados en enero, incorporando una suma fija de 150 mil pesos para quienes cumplen seis horas diarias de trabajo, mientras que el resto recibirá un monto proporcional. Además, el valor de los contratos se actualizará trimestralmente según el índice de inflación.

 

Otro punto saliente del acuerdo es la decisión de duplicar el valor de la hora extra, una medida reclamada por los trabajadores en la asamblea. 

 

Por último las partes acordaron reunirse en el mes de marzo para dar inicio a las negociaciones salariales del 2026.

 

 

E.B.W.

 

